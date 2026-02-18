Alcalde de Nueva York nombra a activista colombiana en un cargo clave

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, nombró a la colombiana Ana María Archila como jefa de la oficina de Asuntos Internacionales de la capital del mundo. Archila nació en Bogotá, pero ha vivido en Nueva York durante toda su vida adulta, ya que emigró a Estados Unidos a los 17 años. Cofundó y dirigió diferentes organizaciones progresistas de base, según la Alcaldía, y se ha destacado por su defensa de los derechos de los inmigrantes y por su trayectoria como codirectora del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York.

¿Cuáles serán sus funciones?

La activista actuará como enlace principal de la ciudad con las Naciones Unidas y el Departamento de Estado. A su vez, asesorará a las agencias municipales sobre asuntos diplomáticos, dará la bienvenida a diplomáticos extranjeros a Nueva York y dirigirá programas de desarrollo de liderazgo. En diálogo con La FM, Archila habló del rol que desempeñará para la alcaldía progresista de Mamdani, que propone cambiar las formas convencionales de hacer política: “Llevo más de veinte años dentro de los espacios que hacen que la gente se sienta respaldada, poderosa. Que juntos y juntas podamos exigir un gobierno que nos respecte, nos escuche y reconozca nuestras contribuciones. Me siento superorgullosa de ser invitada por el alcalde Mamdani a ser parte de su administración”, dijo. Destacó que la elección del alcalde de Nueva York es “impresionante”, ya que “acaba de ser elegido por un movimiento multiracial, multiclase, que demuestra un optimismo de la gente de Nueva York en un momento muy oscuro para el país con la administración de Trump”. Lea también: “Muchos estarán observando, quieren saber si la izquierda puede gobernar”: Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York

El vínculo político entre Ana María Archila y Zohran Mamdani.

Archila contó que conoció al actual alcalde en 2022, y que incluso votó por él cuando se lanzó a la Asamblea del estado de Nueva York. Además, narró que ella fue candidata para vicegobernadora de ese estado, y que Mamdani la acompañó: “Él fue una de las personas que más me ayudó a pensar en la estrategia de mi campaña en ese momento. Desde entonces construimos una amistad y cuando él decidió lanzarse para la Alcaldía, yo estuve muy cercana con él, creando una coalición muy grande que pudiera derrotar al candidato de los millonarios, el exgobernador Andrew Cuomo”, añadió. Archila también habló de cómo está de acuerdo con las banderas principales que Mamdani ha defendido a lo largo de su vida, hoy desde su puesto como alcalde: “Sé que él tiene su corazón y su mente muy arraigada en construir una ciudad donde la gente de clase trabajadora, las comunidades inmigrantes y la gente común y corriente pueda sentir que tiene la oportunidad de vivir con dignidad”. Con respecto a la situación de los colombianos en Nueva York, Archila explicó que su trabajo consistía en relacionarse directamente con las instituciones internacionales y los diplomáticos para “asegurar que el compromiso del alcalde se manifieste en la forma como se está facilitando que la comunidad diplomática apoye a las comunidades inmigrantes”.

¿Por qué Mamdani eligió a la bogotana?