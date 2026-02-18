Alcalde de Nueva York nombra a activista colombiana en un cargo clave

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, nombró a la colombiana Ana María Archila como jefa de la oficina de Asuntos Internacionales de la capital del mundo.
Archila nació en Bogotá, pero ha vivido en Nueva York durante toda su vida adulta, ya que emigró a Estados Unidos a los 17 años. Cofundó y dirigió diferentes organizaciones progresistas de base, según la Alcaldía, y se ha destacado por su defensa de los derechos de los inmigrantes y por su trayectoria como codirectora del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York.