PIB de Colombia crecería 3,1% en el segundo trimestre del año, según estimación de Bancolombia

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicará mañana, 18 de agosto el resultado del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia correspondiente al segundo trimestre de 2026.

De acuerdo con las estimaciones de Bancolombia, la economía habría observado un crecimiento anual de 3,1% entre abril y junio, en línea con su más reciente Nowcast y con el comportamiento observado en sus indicadores propios de consumo, actividad sectorial y sector externo. Con esta variación, el crecimiento de la economía durante el primer semestre de 2026 llegaría a 2,7%, ligeramente por encima de la proyección de Bancolombia para todo el año, que se mantiene en 2,6%. Sin embargo, el desempeño de la primera mitad del año no elimina los riesgos que enfrenta el consumo de los hogares, particularmente por la inflación y unas condiciones financieras que continúan siendo restrictivas. Como ocurrió en los trimestres anteriores, la demanda interna habría sido el principal motor de la economía colombiana durante el segundo trimestre, respaldada especialmente por el consumo público. El consumo privado también habría mantenido un papel relevante, aunque comienzan a aparecer señales de moderación relacionadas con el aumento de los precios de bienes básicos y las condiciones monetarias. Bancolombia estima que el consumo privado habría crecido cerca de 3,1% anual en el segundo trimestre. El desempeño estaría explicado principalmente por el gasto de los hogares en entretenimiento, comercio, turismo y restaurantes. El mercado laboral y las remesas continúan siendo dos factores de respaldo para el consumo, pese al entorno de tasas de interés todavía elevadas.

En materia laboral, el desempleo continúa mostrando un comportamiento favorable. La tasa promedio móvil de 12 meses se ubicó en 8,5%, mientras que entre enero y junio el número de personas ocupadas aumentó en 660.000 frente al mismo periodo de 2025. No obstante, Bancolombia advierte que la calidad del empleo sigue siendo limitada, lo que podría reducir la sostenibilidad de este impulso durante los próximos años. Las remesas también han contribuido al consumo de los hogares. Aunque se mantienen en niveles favorables cuando se miden en dólares, su valor en pesos colombianos continuó cayendo durante el segundo trimestre. El descenso fue de 12,5% anual, debido principalmente a la apreciación del peso, hasta alcanzar cerca de $12 millones de millones en el trimestre.

Comercio minorista mantiene un fuerte crecimiento

El comportamiento del consumo habría continuado favoreciendo a sectores vinculados con el comercio y los servicios, aunque a un ritmo inferior al observado durante 2025. El comercio minorista habría apreciado un crecimiento anual de 12,9% en el segundo trimestre de 2026, impulsado especialmente por la compra de bienes durables. Entre los productos con mejor comportamiento estarían los vehículos, motocicletas y equipos informáticos.

El entretenimiento también habría realizado una contribución importante, favorecido por la preferencia de los consumidores por experiencias y actividades de ocio. A esto se suma el gasto público, que habría tenido una expansión anual de 9,6% en el segundo trimestre. Según el Pulso Fiscal de Bancolombia, la ejecución acumulada del gasto hasta julio alcanzó 60,1%, un resultado que refleja un elevado nivel de expansión fiscal y un déficit todavía alto. En el frente externo, las exportaciones medidas en pesos colombianos habrían crecido apenas 0,6% anual en el segundo trimestre. La cifra contrasta con el comportamiento de las exportaciones de bienes medidas en dólares, que aumentaron 12,7% anual entre abril y junio. El crecimiento fue relativamente balanceado entre las exportaciones tradicionales, que avanzaron 12,3%, y las no tradicionales, con una expansión de 13,1%. Dentro de las exportaciones tradicionales se destacó la recuperación del petróleo y sus derivados, favorecida por el incremento de los precios internacionales del crudo. Este comportamiento compensó parcialmente la caída de otros productos de la canasta tradicional. En las exportaciones no tradicionales, el sector minero fue uno de los principales impulsores, ayudando a contrarrestar las disminuciones registradas en los sectores agropecuario e industrial.

Sin embargo, la apreciación del peso colombiano redujo el crecimiento de las exportaciones cuando estas se convierten a moneda local. Al mismo tiempo, las importaciones habrían aumentado 5,3% anual en el segundo trimestre, restándole dinamismo al crecimiento del PIB. El fortalecimiento del peso habría incentivado las compras externas, en un contexto en el que la demanda interna creció 4,0% durante el periodo. Esto significa que una mayor proporción del gasto de los hogares, empresas y Gobierno se habría destinado a bienes importados, reduciendo el aporte neto del sector externo al crecimiento económico.

Inversión crece, pero continúa siendo un punto débil

Uno de los principales riesgos para la economía colombiana sigue estando en la inversión. Bancolombia estima que la inversión habría aumentado 1,8% anual en el segundo trimestre de 2026, lo que mostraría señales graduales de recuperación. El resultado habría recibido apoyo de sectores intensivos en capital. En la industria, por ejemplo, los menores costos de los insumos derivados de la apreciación del peso y una demanda de los hogares todavía sólida habrían favorecido la actividad. El sector minero, por su parte, habría encontrado respaldo en el incremento de los precios internacionales.

La construcción también habría mostrado un menor deterioro, apoyada por una moderación de los costos relacionados con las obras civiles y las edificaciones. Sin embargo, el mercado de vivienda continúa siendo uno de los principales obstáculos para una recuperación más sólida del sector. Además, la acumulación de inventarios habría tenido un efecto negativo sobre el comportamiento de la inversión. Como resultado, la formación bruta de capital fijo habría crecido 2,1% anual.

Aunque se observa una recuperación, Bancolombia considera que la dinámica de la inversión continúa siendo relativamente débil y depende más de factores coyunturales que de cambios estructurales. En este escenario, el PIB del segundo trimestre habría seguido siendo impulsado principalmente por el consumo público y privado, mientras la inversión avanza lentamente y el sector externo aporta de manera limitada. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes