CAN gestiona regreso de Chile a la comunidad

El año pasado la comunidad volvió a estar en duda por la amenaza de salida de Ecuador. Jorge Hernando Pedraza , secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, le dijo a EL COLOMBIANO que la CAN recuperará la importancia histórica que ha tenido y buscará las vías de fortalecimiento comercial necesarias para su funcionamiento.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) nació hace 50 años con la idea de hacer del bloque conformado por Colombia, Perú Bolivia, Chile y Venezuela uno de los fortines económicos más importantes de la región, sin embargo las salidas de Chile y Venezuela alivianaron su peso.

Uno de los avances está en que logramos establecer la posibilidad de que se haga el Consejo Presidencial Andino, integrado por los cuatro presidentes, un evento que no se daba hace 8 años y medio”.

“La CAN es el organismo más sólido de América Latina. Las decisiones en 50 años de existencia son vinculantes, son 860 anuncios que obligan a los estados, gobiernos y ciudadanos a tomar decisiones. Ha habido épocas de gloria y otras de dificultades, por los vaivenes de la economía mundial; sin embargo, hoy tenemos una CAN fortalecida.

“Tenemos una cita próximamente con el presidente para hacerle la invitación formal, esto precedido de una autorización de los jefes de Estado, la idea es que esa nación vuelva a la CAN, y tengamos una organización más robusta”.

“Tal como venía la CAN, con el escenario de pasividad, logramos ser la economía número 11 del mundo. A pesar de ese apaciguamiento logramos exportar cerca de 120.000 millones de dólares el año pasado. Hicimos exportaciones intracomunitarias por 9.000 millones de dólares. Tenemos un movimiento de mercancías intracomunitario de cerca de 14 millones de toneladas”.

“Trabajamos en la homologación del estatus laboral. Es decir, si una persona trabajó 5 años en alguno de los países puede sumar a sus ahorros y pensionarse. Buscamos también hacer la homologación de títulos universitarios para que no tengan que volver a hacer el trámite en cada Ministerio de Educación” (ver ¿Qué sigue?).

“A pesar de las situaciones complicadas del comercio internacional, vamos a crecer. Vamos a tener una CAN más moderna, ágil y con más resultados. Los 50 años también son punto para reflexionar. La CAN Siglo XXI debe ser una organización que se adapte a los cambios del mundo”.

“Nosotros señalamos una línea y hacemos las recomendaciones para mitigar roces. La CAN ha tenido alegrías y tristezas, creo que el péndulo hoy nos da un momento de mucha fortaleza. Cuando Venezuela salió en 2006 fue un momento difícil, pero es propio de las dinámicas comerciales. Es lo mismo que está pasando en Europa con el Brexit. Son episodios que no comprometen la integración. De hecho es un momento trascendental, tenemos el precepto de integración y la CAN será actor de primera línea”.