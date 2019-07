Claves de la reforma tributaria territorial que viene

El Impuesto de Industria y Comercio se genera por la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios. Para el director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, José Ignacio López, lo que la Comisión debería hacer, más allá de hacer una revisión exhaustiva del sistema tributario regional, es dar prioridad a estudiar una reforma al ICA: “Este impuesto afecta de forma importante la competitividad del país, pero tiene un peso grande en los ingresos territoriales. Este tiene un diseño muy antiguo y no termina gravando ni el valor ni la renta. Una reforma al ICA sería un gran avance”. A esta postura se suma Daniel Escobar, quien dice que el mayor reto está en la economía digital como Uber. “Posiblemente están erosionando las bases gravables de los municipios”. Y el Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, afirmó que “el problema no es crear nuevos impuestos, sino que las empresas regionales no aporten sus impuestos al fisco nacional, sino a los departamentos para que eso genere desarrollo en la zona”.