Cosméticos, un segmento que tendrá facilidades para exportar

A pesar de que a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se le ha criticado porque los acuerdos comerciales que pueden tener Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador no han sido fructíferos durante los últimos tres años, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha querido resignificar ese bloque comercial para darle nuevas opciones de crecimiento a sectores de la economía nacional considerados como no tradicionales.

En esta ocasión, serán las empresas asociadas a la industria de los cosméticos en Colombia las que cuenten con facilidades para tramitar sus ventas externas hacia los tres países vecinos. La idea, según la cartera, está en que se hagan menos engorrosos los trámites de envío para este tipo de mercancías.

El trabajo se venía realizando desde 2015 con el objetivo de actualizar el marco normativo que se tenía en la CAN para los “los productos cosméticos, protegiendo la salud y facilitando la comercialización de estos bienes”, dijo el Ministerio a través de un comunicado de prensa.

Sobre la iniciativa, Laura Valdivieso, viceministra de Comercio Exterior, aseguró que “la actualización normativa es única, por contener una regulación integral, basada en estándares internacionales. Esto permitirá el ingreso de nuestros cosméticos a mercados más exigentes como la Unión Europea y Estados Unidos, una vez entre en vigencia el próximo mes de noviembre”.

La iniciativa es importante si se tiene en cuenta que con la idea de seguir diversificando la oferta exportadora los empresarios que hacen parte de las industrias menos tradicionales seguirán contando con oportunidades de expansión y para buscar vías de crecimiento a través de las nuevas fuentes de ingreso que representan las exportaciones (ver ¿Qué sigue?).

Y es que el sector cosméticos necesita opciones de salida si se tiene en cuenta que según datos del Viceministerio de Comercio Exterior, entre 2002 y 2018 las exportaciones colombianas de esta clase de bienes crecieron siete veces, al pasar de 88 a 655 millones de dólares. “El 36 % se dirigió a los países de la Comunidad Andina”, según la entidad.

ProColombia, organismo gubernamental que busca ser principal promotor de las exportaciones colombianas, resaltó la necesidad de contar con caminos que faciliten la tarea a segmentos que pueden cambiarle la cara a las ventas externas locales.

Pedro José Fernández, vicepresidente de Innovación e Inteligencia Sectorial de ProColombia, dijo que “este es el cuarto subsector más importante de las manufacturas con vocación exportadora, cuyas ventas externas han mostrado un crecimiento promedio del 3 % en los últimos años” .