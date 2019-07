Habilidades para la era digital, tarea pendiente en Colombia

Colombia tiene aún mucho por hacer para ponerse a tono con la Cuarta Revolución Industrial, según se demuestra en el primer Índice de Habilidades Globales publicado por Coursera, plataforma virtual que nació en 2011 y ha recogido información de 38 millones de aprendices en al menos 3.000 cursos que ofrece por internet.

El escalafón “llega en un momento crítico (...) con una tecnología que avanza más rápido que la velocidad con que las personas se pueden adaptar”, aseguró el CEO de la plataforma Jef Maggioncalda, en el informe presentado.

¿El fin? Guiar las decisiones de desarrollo de la fuerza laboral, que necesita entender cómo están las habilidades en los negocios, la tecnología y la ciencia de datos de cara al desafío que suscita la era digital.

El indicador “muestra de cómo los países absorben diferente tipos de habilidades (...) más que las habilidades que tienen los países”, dijo Gustavo Ramírez, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, tras conocer el documento.

En este panorama, Colombia ocupa el puesto 30 entre 60 economías, en el pilar de negocios y es su mejor posición; en el que es considerado un país “competitivo”, en un panorama global que es liderado por Finlandia, Suiza y Austria.

En este aspecto, se evalúan habilidades contables, financieras, de promoción para la venta de productos y servicios, transacciones comerciales, gerencia y comunicación.

El resultado destacable en este punto es evidente si se tiene en cuenta que “en nuestro caso, muchas de las industrias soportan sus ventas en Colombia”, explicó Ramírez.

En cambio en los otros pilares como tecnología (49) y ciencia de datos (46) no hay un avance tan relevante debido a que “prácticamente las grandes empresas nos ven como un país que integra o implementa pero no como un territorio que desarrolla (...) es por eso que no hay una oferta detallada para las habilidades de este tipo”, agregó.

Así, el profesor aseguró que es momento de que haya más apropiación de las industrias y se logre pensar en cómo se pueden generar desarrollos desde el país con esa triada que debe funcionar de manera más eficiente entre la educación, la empresa y el estado.