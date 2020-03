Polémica por decreto del Gobierno para buscar recursos ante el coronavirus

El Gobierno Nacional anunció la segunda gran medida ante la coyuntura que vive el país por el coronavirus, luego de la cuarentena decretada en días pasados.

Se trata de del Decreto 444 de 2020 “por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME y se dictan disposiciones en materia de recursos, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

En esta determinación el Ejecutivo establece, entre otras cosas, tomar el dinero del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) y del Fondo de Ahorro y Estabilización de Regalías del Distrito para ser invertido durante la emergencia sanitaria.

Luego de conocerse la medida, una de los primeras en reaccionar fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmando que es “inaudito que el Gobierno Nacional se aproveche de emergencia económica para autoprestarse recursos de los entes territoriales para dárselos a bancos y empresas (...) abuso absurdo que además nos disminuye recursos que deben ser para la salud y el cuidado de la gente y los hogares”.

Entre tanto, Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, dijo que aunque no es momento para las polémicas “somos los territorios, en especial las Alcaldías, quienes estamos en primera linea de atender la crisis del coronavirus, no es el momento para el centralismo”.

“La Alcaldía de Cali solicita al Gobierno Nacional expida normatividad extraordinaria que modifique el decreto 444 de 2020, que permita liberar recursos para afrontar la crisis del covid-19 desde el territorio. Podríamos obtener igualmente recursos vía FONPET u otras líneas”, agregó Ospina, en Twitter.

Por su parte, el senador Roy Barreras escribió: “Error para corregir ya! El decreto 444 no sólo no le da recursos a los entes territoriales sino que SE LOS QUITA al destinar FONPET para aliviar a los bancos! Así no es! Alcaldes y Gobernadores necesitan liquidez para salud. Bien podrían los bancos comprar bonos de deuda publica!”.

Luego de la polémica, viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, comentó que para darle claridad a los colombianos y líderes y mandatarios regionales “no se está quitando ningún recurso de liquidez”.

“El Gobierno Nacional tomó un préstamo del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (...) pensiones que se van a pagar a partir del año 2040, para que esos gastos que hoy no se tienen que hacer nos ayuden a mitigar esta crisis”, añadió Londoño.

“Vamos a destinar más de seis billones de pesos adicionales a los que hoy tenemos en el sistema de salud, para atender esta emergencia con esos recursos que el Gobierno le pagará a las entidades territoriales para que a partir de 2040 puedan cumplir con sus obligaciones en materia pensional”, explicó el viceministro.

A su turno Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios Fedesarrollo, mencionó que “el decreto va en la dirección correcta en términos de herramientas y recursos necesarios” en tanto “la línea de liquidez no se va a financiar con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias”.

Así, el dinero para trabajar en medio de la actualidad sanitaria que vive el país, encendió la polémica.

