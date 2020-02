Esta es la respuesta del Gobierno frente al caso de Uber

Durante este 20 de febrero los usuarios han estado expectantes sobre la decisión que pueda tomar el Gobierno Nacional sobre el regreso de Uber a Colombia bajo la modalidad de arrendamiento.

La encargada del tema es la Superintendente de Transporte Carmen Ligia Valderrama, y según le dijo a EL COLOMBIANO, el Estado no tenía información sobre esta decisión de la compañía: “Nos enteramos de la decisión de Uber a la vez con los colombianos, no teníamos idea de lo que iba a pasar”.

Por ahora, el Gobierno ha hecho los requerimientos a la empresa para obtener “toda la información y saber de manera precisa en qué términos es que está ofreciendo el servicio. No podemos tomar decisiones por noticias, o por situaciones que se conocen en redes sociales”.

No se conoce cuánto se tomará el estudio de viabilidad de operación de Uber, pues según confirmó la funcionaria, todo dependerá de “la cantidad de información y lo que gastemos en estudiarla. Puedo garantizar que estamos procediendo cuanto antes”.

En este camino, no se conoce qué garantías tendrá el conductor y Valderrama prefirió no pronunciarse debido al riesgo de prejuzgamiento. “Queremos ver integralmente el asunto para poder tomar la decisión. Como Superintendencia de Transporte no nos hemos limitado a hacer la valoración del mercado sólo con Uber, también lo hemos hecho con otras compañías”, confirmó.

Para la funcionaria no se podría calificar desde su posición si el mensaje de volver de Uber fue retador para la autoridad, dado que fue sorpresivo su regreso y deben ser los jueces los que lo decidan así: “Por lo demás, en Colombia hay libre competencia y en la medida en que una empresa cumple con los requisitos de ley, puede prestar sus servicios”.

