Así se vive el polémico regreso de Uber a Colombia

A penas 20 días bastaron para que la plataforma Uber tomara la decisión de regresar al país con un modelo de arrendamiento de vehículo y estableciendo un contrato entre los pasajeros y los conductores, sin dejar de ser una plataforma de intermediación de esta transacción comercial.

El anuncio que implicó volver a prender la plataforma, no solo dejó perplejo al Gobierno Nacional, que aún no se ha pronunciado sobre la situación, sino ha generado polémica en políticos y personas del común que no han dejado de hablar en redes sociales de este anuncio. De hecho, en la capital del país se han vivido difíciles momentos debido al plan tortuga de algunos conductores de taxi que se han mostrado en desacuerdo con la reaparición de la plataforma.

Ni la Superintendencia de Industria y Comercio ni el Ministerio de Trabajo han decidido salir a hablar sobre este tema debido a que la vocería la tiene el Ministerio de Transporte, que aún no ha generado anuncios ni reacciones y al parecer lo hará en el transcurso de la tarde.

Mientras tanto, otras personalidades sí han mostrado su opinión al respecto. Gustavo Petro aseguró que “reina el que logra dividir a trabajadores”, en un escenario en el que estos conductores se autoexplotan.