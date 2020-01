Las cuentas del Gobierno con el precio del petróleo

En las cuentas del Gobierno el precio promedio del petróleo estimado para este año es de 67,5 dólares por barril para la referencia que le impacta a Colombia de este hidrocarburo: Brent.

De esta manera lo consigna en el marco fiscal de mediano plazo de 2019, documento en el que el Ministerio de Hacienda realiza un análisis estructural de la evolución, perspectivas y metas de las finanzas públicas.

En promedio, la caída de un dólar en el precio del petróleo implica que lleguen 212.000 de millones de pesos menos en ingresos tributarios y 217.000 millones menos en dividendos. Por otra parte, cuando este sube un dólar se ve un aumento de 145.000 millones de pesos en ingresos tributarios y de 116.000 millones en dividendos.

Sin embargo, no se espera que en el año esta bolsa se mueva por encima de 70 dólares, para Bent. Felipe Campos, jefe de investigaciones de Alianza Valores, afirma que “al petróleo no le queda muy fácil subir. Todavía está siendo sostenido al alza artificialmente y el dólar tan alto no le favorece”.