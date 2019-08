Mejora en cifras de empleo se verían a inicios de 2020

“El empleo termina siendo lo más importante en la vida de las personas, pero hay que aclarar que son aspectos estructurales. El desempleo viene subiendo desde 2015, ha llegado a sus puntos más críticos, eso es cierto. Estamos trabajando por la reactivación económica. Queremos que los empresarios nos ayuden en la formalización y generación de más empleo. Con la disminución en la tributación de la Ley de Financiamiento van a tener más flexibilidad de los recursos para generar puestos de trabajo. Hay que ver también que la productividad en el país viene en malas cifras, eso hace que el empleo disminuya.

Además, la migración venezolana influye en materia de formalización del empleo. Colombia tiene que ayudar a esa población migrante, organizarla. Pero no podemos permitir que el empleo de los venezolanos desplace al de los colombianos y que lo desplace por trabajo informal”.

Pero las encuestas manufactureras del Dane de abril y mayo dicen que hubo un aumento en productividad y ventas en la industria, no así en generación de empleo. Además, con los beneficios tributarios a las empresas que traía la Ley de Financiamiento se prometió generar más empleo formal, ¿cómo se explica entonces que la cifra de empleo no mejore?

“Como le dije, el empleo y desempleo son temas estructurales. Desde el Gobierno estamos dando condiciones, pero eso no trae resultados de un día para otro. Ya empezamos a ver reacciones, como el aumento en la producción manufacturera y el crecimiento de las exportaciones, hay un primer paso. El empresario se tiene que asegurar de un mejoramiento económico para generar empleo. Me imagino que esos datos se empezarán a dar a comienzos del próximo año”.

Otra de las quejas recurrentes de los empresarios tiene que ver con las trabas en los procesos de contratación, ¿qué se está haciendo para mejorar en ese punto?

“La resolución 0312 también fue una avance importante porque permitió disminuir los estándares mínimos en el tema de gestión en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Colombia tenía un mismo sistema para todas las empresas, independientemente de la capacidad, tamaño y objeto. No podía ser así porque llevaba a la informalidad. Si usted tenía un sastre al que le ponía las mismas reglas que a un empleado que trabajaba en una fábrica que produce carros, o químicos, se generaba un desbalance”.

Según la Confederación Internacional Sindical, Colombia es el cuarto peor país en materia de derechos laborales. ¿Qué se está haciendo para mejorar, por ejemplo, en asociación sindical?

“Colombia con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha avanzado. Estoy en desacuerdo con la Confederación Internacional porque no demuestra la realidad. Basta con ver el panorama que nos rodea para ver qué trabajadores tienen mejores derechos, si los de aquí o los de Venezuela, los de Cuba, Nicaragua o los países de África. Colombia no puede permitir que la pisoteen internacionalmente con cifras que no son ciertas. Venimos desde 2010 mejorando considerablemente. No nos pueden decir que no hemos mejorado esas libertades de los trabajadores.

Sobre la libertad de asociación, ¿le parece que hay restricciones cuando por ejemplo en el Ministerio hay 13 sindicatos, o en el Inpec 85? El problema del sindicalismo colombiano no es ese. Es de organización, que cuente con una estructura más acorde para que recuperen la fuerza que tenían”.