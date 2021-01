Petróleo busca un alza tras un difícil 2020

Inactivos

Población en edad de trabajar (PET) que no participa en la producción. No lo necesita, no puede o no le interesa una actividad remunerada.



PET

Población en edad de trabajar (PET): Está constituida por las personas de 12 y más años en la parte urbana, y de 10 años y más en la parte rural.



Inactivos Desalentados

Dejaron de buscar trabajo porque no había, por enfermedad, cansancio, porque se consideraban no estar calificados (edad o responsabilidades familiares).