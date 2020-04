¿Hay que imprimir más billetes por la crisis?

Si se necesita que haya más flujo de dinero, ¿por qué no imprimirlo? Quizás sea alguno de los cuestionamientos que le haya surgido durante la situación económica de emergencia. Sin embargo, el camino no es tan fácil. De hecho, aún no se ha tomado dicha decisión. En Colombia, es el Banco de la República el órgano responsable de esa decisión.

“El Banco de la República ejerce, en forma exclusiva e indelegable, la función estatal de emitir la moneda legal y, en consecuencia, realiza la impresión, acuñación, cambio y destrucción y puesta en circulación de especies monetarias”, señala el Emisor.

En el país, por persona se prevé que hay tres billetes de 1.000 pesos, 10,6 de 2.000, 4,1 de 5.000, seis de 10.000, siete de 20.000, 27,5 de 50.000 y uno de 100.000 (ver Radiografía).

Prender la máquina de billetes es conocido como emisión monetaria y la Universidad de Antioquia planteó este como un nuevo camino para atender la crisis.

“Se propone una emisión monetaria a partir de bonos, que podrían ser emitidos por los entes territoriales (a plazos de 10 ó 15 años), e incluso por instituciones territoriales de fomento con calificación crediticia AAA (a modo de ejemplo, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA)”, explicó la Universidad.

Sin embargo, del otro lado, la misma U. de A. plantea el riesgo que se corre a partir de tomar esa medida, como lo son la inflación y pérdida de poder adquisitivo de la moneda, fuga de capitales de nuestro mercado ligado a una posibilidad de dicha pérdida de valor de nuestra divisa “y un incremento en el déficit fiscal, en el sentido en el que el Gobierno incrementa sus deudas, en este caso con el Banco de la República”, se lee en el análisis académico.

Por su parte, Luis García, profesor de Economía en la Pontificia Universidad Javeriana, agregó que “la idea de que el Banco emita dinero y se lo dé al Gobierno es para que el Gobierno lo gaste, pero para llevar a cabo ese gasto tiene que haber suficientes bienes y servicios y en este momento no los hay” (ver Radiografía).

García agregó que se podría emitir dinero y bajar la tasa de interés para que se reactive la economía, puesto que se prevé decrecimiento económico este año. El punto, reiteró el experto, es que esto podría traer más problemas (inflación, por ejemplo), que soluciones, pues el virus impide una reactivación.