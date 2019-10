Salidas tras caída de la tributaria

La Corte Constitucional dijo no, por vicios de forma, a la Ley de Financiamiento presentada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, luego de una votación de 6 contra 3. El plan importaba en la medida en que se convertiría en la fuente de recursos que lograría recaudar 7,1 billones de pesos, de los 14 billones faltantes del Presupuesto General de la Nación de 2019.

La Ley se aprobó bajo las premisas de mejorar la carga tributaria para las empresas, aumentar el recaudo desde las personas naturales y promover la formalización y la generación de empleo. Sin embargo, una vez aprobada en el Legislativo y sancionada por el presidente Iván Duque fue demandada 36 veces.

La ponencia del magistrado Alejandro Linares para declarar inexequible la reforma (tumbarla) tuvo el apoyo de los togados Alberto Rojas Ríos, Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo, Cristina Pardo y José Fernando Reyes. En contra de la decisión votaron Carlos Bernal, Luis Guillermo Guerrero y Gloria Estela Ortiz, presidenta de la Corte.

Ortiz dijo que los efectos de esta tributaria quedarán suspendidos desde el primero de enero de 2020, pero no afectará la ejecución de este año para no comprometer el recaudo planeado en 2019.

“Hubo una elusión del debate, pues no se llevó a cabo el último requerido. La situación desconoció el sistema bicameral, no se dio una deliberación racional de la Ley, y no se garantizó el derecho de las minorías”.

Ortiz hace referencia a que la Cámara de Representantes acogió el texto del Senado de la República, sin haber sido publicado antes para realizar la debida discusión con el documento, pese a que las modificaciones no fuesen sustanciales.

Carrasquilla dijo que se estudiará la sentencia para corregir lo que se haya hecho mal, pero la decisión representa un “serio golpe a la credibilidad de la política económica”. Vale recalcar que Duque había manifestado ayer más temprano que respetaría la decisión de la Corte.

La determinación se dio a pesar de los conceptos técnicos emitidos por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el Consejo Gremial y Fedesarrollo, que pedían tener en cuenta el impacto económico que tendría la no aprobación de esa reforma, y que, según Carrasquilla, es la piedra angular para crecer más del 3 %.