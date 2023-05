¿Salvavidas a proyectos eléctricos frenados por las comunidades?

En el mismo sentido, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Acolgen señaló que la circular busca reconocer la difícil situación por la que atraviesan muchos proyectos de energía renovable, que por causas ajenas no han podido concluirse, poniendo en riesgo la transición energética y la confiabilidad del suministro.

“Las partes contratantes, generadores y comercializadores, puedan llegar a acuerdos, que por un lado no pongan en riesgo los objetivos de penetración de fuentes no convencionales, y por el otro, no se descuide al usuario final”, dijo Gutiérrez.

En la otra orilla, Alejandro Castañeda, director de Andeg, señaló que los generadores al firmar un contrato de obligación de energía tienen una responsabilidad frente a la demanda.

“Si no se cumple el compromiso con el Estado se ejecutan unas garantías por no entregar ese respaldo en electricidad. Pero si no se puede cumplir por razones de fuerza mayor, se acude a un tribunal contencioso administrativo para que un juez determine que un tercero ha impedido que se atienda el compromiso, y no es el Ministerio de Minas y Energía en este caso”, dijo.