¿El efectivo pasa de moda? Solo se usó en 37% de los pagos en 2022

Pese a que el estudio de Kushki no desagrega los medios de pago por cada país, si se reconoce la adopción que han tenido las billeteras digitales como Daviplata y Nequi, que acumulan más de 30 millones de usuarios en el país.

El informe dejó claro que la adopción de pagos diferentes al efectivo crecería más rápido en la medida en que más comercios acepten tarjetas o transferencias.

Sin embargo, de acuerdo con los datos incluidos en este trabajo, la realidad es que de los 106 millones de comercios formales en América Latina, 78 millones todavía no aceptan tarjetas y pasa algo muy parecido con los otros pagos electrónicos.

Edwin Zácipa, fundador de Latam Fintech Hub, señaló que el uso del efectivo en Colombia, reinante en el 78% de la población, se debe a esa baja aceptación de pagos electrónicos en los comercios, especialmente en los más pequeños.

Desde su óptica, todo está asociado a temas de mentalidad y cultura, pero la causa preponderante es el limitado portafolio que ofrece el sistema financiero para recibir tarjetas o transferencias.

“La oferta que hoy tenemos está diseñada para los comercios grandes, no para los pequeños. En términos de precios, el servicio no es coherente con esos pequeños negocios que no pueden asumir el costo de esos medios para la aceptación de pagos”, añadió.