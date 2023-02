Varios expertos coinciden en que el subsidio a los combustibles es un gasto mal focalizado, puesto que el gasto de los gobiernos debe centrarse en beneficiar a las capas de la sociedad más vulnerables para ayudarles a superar las condiciones desfavorables. No obstante, con auxilios como el que otorga el FEPC los recursos en su mayoría llegan a una población que no está en situación de pobreza.

Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), había mencionado que no tenía mucho sentido impulsar una transición energética y al mismo tiempo subsidiar la compra de combustibles fósiles.

“Como en cualquier producto —añadió— la única manera de tener menor demanda es subiendo los precios. Si el consumidor final no enfrenta un incremento, pues no cambia sus patrones de consumo. La única manera de controlar ese consumo es subiendo los precios para que yo tenga que moderar mis hábitos. Entonces, en vez de usar mi carro todos los días, lo uso dos veces a la semana y me voy en transporte público”.

En Colombia, el valor del galón de gasolina corriente ha subido $1.250 entre octubre de 2022 y febrero de 2023.