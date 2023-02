Para el sector minero del país no hay duda que los mensajes contradictorios del presidente de la República , Gustavo Petro, sobre esta industria la están afectando en materia de inversión para la exploración.

“El gobierno busca hacerle cambios muy profundos a su contenido y no vemos una necesidad real de hacerlo ya que el país, además de tener una institucionalidad, posee una jurisprudencia fuerte en la materia que se ha construido a través de los años. Y este debe ser el punto de partida para hacer los cambios al contenido de la norma dentro de unas conversaciones democráticas efectivas. Partir de cero en las discusiones es retroceder en todo el desarrollo jurisprudencial. Por esta razón el gremio seguirá insistiendo en que se deben mantener las leyes y normas actuales sobre el desarrollo de la operación minera”.

“Son congresistas que no quieren el debate técnico a la reforma del nuevo Código de Minas . Su estructuración debe ser técnica y el mismo contenido de esta norma, debe ser liderada por las entidades del gobierno que se encargan del tema, así como de los representantes del gremio y las empresas mineras, y no de algunos senadores y representantes a la Cámara que a la vez son activistas y ambientalistas, y que con la excusa de su reforma buscan en últimas ponerle freno a esta industria”.

¿La reforma tributaria y los anuncios del presidente Petro sobre minería, están creando incertidumbre en el sector?

“La reforma tributaria traerá implicaciones profundas en el sector minero y en la estabilidad financiera de las compañías, en particular las que adelantan la producción de carbón térmico. Se debe revisar esa estructura tributaria en el futuro, por que si bien hoy los precios altos del carbón no derivarán en un impacto marcado por la tributaria en las compañías, cuando la cotización baje sin duda se presentarán dificultades a estas empresas.

Y cuando vengan esas épocas, comprometerán no solo la estabilidad de un negocio, sino a miles de familias que se emplean directamente con la industria minera. Afectará el dinamismo económico de las regiones, ya que impactará las inversiones sociales y ambientales”.

¿Cuál es la proyección en inversión para 2023?

“La inversión no necesita incertidumbre, sino tranquilidad en las transiciones y en los cambios. Necesitamos una industria minera fortalecida, con la certidumbre necesaria para que los inversionistas vean el potencial geológico que tiene Colombia para acompañar la transición energética. No hablo de una cifra en particular, pero todo dependerá de que los precios se mantengan, particularmente para el carbón, y a la reforma tributaria aprobada”.

¿Los mensajes contradictorios del presidente Petro hablando de la minería para la transición, pero luego vetando proyectos como el de Quebradona, cómo afecta al sector?

“Sin duda esta generando una enorme incertidumbre para ver al país como un destino atractivo para la inversión. La incertidumbre aleja la inversión. Más cuando los mensajes no son coherentes o con orden. La inversión es necesaria para adelantar esas políticas públicas que el gobierno quiere emprender. La transición energética del país necesita cobre, y necesita proyectos como el de Quebradona. También se requiere la exploración de los minerales estratégicos que tenemos y que hoy no conocemos. Solo el 3% del territorio nacional tiene títulos mineros, y de este porcentaje es muy poco lo que se ha operado”.