Decreto de emergencia económica enciende alerta gremial por riesgos jurídicos y fiscales

Tras conocerse el viernes pasado la declaratoria de emergencia económica, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el decreto ya fue firmado por todos los ministros y radicado oficialmente. El anuncio, inicialmente hecho por el Ministro de Hacienda Germán Ávila, busca cubrir un faltante cercano a los $16 billones tras el hundimiento de la reforma tributaria, provocó una reacción inmediata de los principales gremios empresariales del país, que advirtieron riesgos constitucionales, jurídicos y económicos, y pidieron a la Corte Constitucional una revisión urgente de la medida, incluso durante la vacancia judicial.
Mientras el Gobierno defiende la emergencia como un mecanismo excepcional los gremios coinciden en que no existe un hecho sobreviniente que justifique acudir a un estado de excepción, el tercero que se hace en 30 años de dicha magnitud, para garantizar la estabilidad fiscal y el pago de la deuda pública. Para ellos, la situación fiscal es previsible, estructural y consecuencia de decisiones de gasto y endeudamiento, por lo que debe resolverse con herramientas ordinarias y no mediante facultades extraordinarias.
“El decreto se firmó por parte de los ministros y fue radicado posteriormente. La intención es clara: que el peso de la medida recaiga sobre quienes tienen mayores capacidades económicas”, afirmó el ministro, al rechazar las críticas de que la emergencia afectará a la clase media.
Según el Gobierno, la falta de una ley de financiamiento incrementaría el riesgo país, afectaría la confianza de los bancos internacionales y presionaría al alza el costo de los bonos, con impactos directos sobre la inversión y la ejecución de proyectos estratégicos.
Ese argumento, sin embargo, es precisamente el que los gremios ponen en duda.
