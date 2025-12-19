Es un hecho: Gobierno Petro declarará emergencia económica tras hundimiento de la tributaria

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno avanza en la elaboración de un borrador para declarar la emergencia económica, una medida con la que busca obtener recursos que no han podido ser recaudados por otras vías.
El anuncio fue hecho durante la rueda de prensa del Banco de la República, en la que la autoridad monetaria volvió a dejar la tasa de interés en 9,25% para el cierre del año. Allí, Ávila explicó que la decisión responde al hundimiento de la más reciente reforma tributaria en el Congreso.
Según el ministro, el rechazo del Congreso dejó un vacío fiscal de gran magnitud, lo que llevó al Gobierno a evaluar alternativas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la ejecución de los programas sociales previstos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
“Estamos finalizando la estructuración de una medida de emergencia económica que nos permita obtener recursos a los que no ha sido posible acceder por otras vías y que deberán recaudarse mediante este mecanismo”, explicó.
Ávila añadió que “en los últimos 30 años no hay antecedentes de que el Congreso apruebe un presupuesto sustentado en una Ley de Financiamiento y que, apenas dos meses después, rechace esa misma ley”, situación que, a su juicio, agravó el desbalance fiscal.