Canacol Energy pide a Colombia reconocer su insolvencia en Canadá y frenar embargos contra sus bienes

La Superintendencia de Sociedades recibió una petición formal para reconocer en Colombia el proceso de insolvencia que atraviesa Canacol Energy y varias de sus subsidiarias.
La solicitud incluye la suspensión de todos los procesos de ejecución que actualmente cursan contra los bienes de sus empresas en el país, como Canacol Energy Colombia S.A.S., Cne Oil & Gas S.A.S., Cantana Energy Sucursal Colombia y Cneog Colombia Sucursal Colombia.
La petición fue presentada por KPMG INC., designado como monitor y representante extranjero del proceso, con el objetivo de asegurar que las compañías puedan continuar operando dentro del giro ordinario de sus negocios mientras avanza la reestructuración.