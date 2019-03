Priorización de pasajeros, el reto de Ada

Aerolíneas de Antioquia (Ada) está pasando por una difícil situación financiera que la obligó a suspender operaciones. Pero el servicio aéreo no da espera para personas que hoy tienen urgencia vital y no tienen manera de volver a su casa.

Ada es la única aerolínea que viaja a destinos como Caucasia, Bagre, Acandí y Tolú, desde Medellín por el Aeropuerto Olaya Herrera.

Es el caso de Jorge Luis García Ángel, minero de 27 años que debe volver al Bagre, tras una revisión médica, pero no puede ser trasladado en bus pues su situación no lo permite.

En su caso hay un agravante y es que por ser un caso laboral quién ha respondido por sus gastos de viaje es Colpatria y aún no hay solución para llevarlo de vuelta.

“No me puedo movilizar, ando en muletas, y tengo una afectación en la pierna izquierda. Ellos dicen que uno mismo tiene que solucionar cómo hace para viajar, y yo no puedo viajar de cualquier manera”, dijo García Ángel quien se ve preocupado porque ya no tiene recursos para sustentar más días fuera de su casa. Originalmente su viaje era este jueves.