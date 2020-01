El camino de los productos paisas para conquistar Asia

Juan David Jaramillo es ingeniero mecánico de 47 años. Nació en Bello y es el gerente general de New Stetic, una compañía con sede en Guarne creada en 1954 que ofrece líneas de productos odontológicos y, entre otros bienes, exporta dientes artificiales a países como Malasia, Sri Lanka, Filipinas, Tailandia y China. A este último, en particular, vendió unos 11.400 dólares en 2019, y aunque aún es un mercado “en crecimiento”, Jaramillo dice que hay todo por hacer para potenciar las ventas. “En 2019 crecimos un 16 % comparado con el 2018 y obtuvimos 15.000 millones de pesos de utilidades. Nuestras ventas son 40 % en Colombia y 60 % exportaciones, esas son las cifras globales de la compañía”, explica. Y añade que Asia es un cliente de tradición para esta empresa, pues le venden hace más de cuarenta años. ¿Y qué le recomienda el gerente a quienes deseen empezar a vender sus productos al otro lado del charco? “Aprovechar las ferias y las ruedas de negocios”. Para hacerlo, dice que hay que asistir con stand propio para promocionar a la empresa de arranque. “También es importante que se arme una base de datos para buscar clientes que uno crea que pueden ser potenciales”, ejemplifica. Pero después de dar el paso inicial e ir tras compradores nuevos, lo que sigue es todo un reto: realizar el proceso de exportación y cumplir con los exigentes requisitos de las autoridades asiáticas. “Lo más importante para el caso de nuestros productos son los registros sanitarios, realmente la regulación en el sector es muy estricta. Hay que preparar los bienes para estar seguro de que cumplirán con las exigencias de cada uno de los territorios asiáticos, que pueden ser muy diferentes”, apunta Jaramillo, y añade que otro gran desafío es “tener paciencia para lograr exportar a esos países, pues es un proceso que puede durar entre dos y seis años”.

Aunque entrar a un país asiático resulta difícil por los temas regulatorios, Rubén Guarín, de 60 años, apunta que por lo menos en el caso de las fajas no lo es, pues, desde su percepción Colombia está altamente posicionado en el mercado internacional de esta manufactura. “En todo el mundo saben que nuestro país hace fajas artesanales de buena calidad y excelentes materiales”, afirma. Él es de Manizales y desde hace 19 años vive en Medellín. Se define como comerciante, y es el gerente general de Raf Over Ltda. Su empresa lleva18 años en el vigente, produce fajas, y desde hace 12 años se convirtió en una compañía exportadora. En particular, desde hace 6 realiza envíos a la India. “Nosotros conocimos a nuestro cliente allá por medio de una macrorrueda de negocios de ProColombia. Ellos llegaron buscando proveedores de fajas para vender y nos contactaron. Allí empezó la negociación y anualmente les estamos mandando entre cuatro y cinco pedidos. Las ventas se llevan a través de compañías internacionales como DHL”, explica el ejecutivo. La meta es llegar a un segundo país en Asia donde abrirían la puerta en seis meses: China. Esto, por cuenta de otra macrorrueda en donde se realizaron algunos contactos. Mientras que eso pasa, su mirada sigue puesta en la India, a donde un cargamento tarda unos 15 días en arribar. Rubén añade que, al tener una población por encima de los 1.000 millones, “Colombia está en mora de explotar más este mercado”. Solo su empresa factura anualmente cerca de 300.000 dólares con una alta participación del territorio indio. Y es que según datos de ProColombia, ese país viene comprándole más a Antioquia. En los 11 primeros meses de 2018 importó 15,2 millones de dólares y en el mismo lapso de 2019 adquirió 25,2 millones.