Plan para mejorar procesos en 700 firmas

Llega otro programa para impulsar la competitividad. Tras relanzar Trayectoria Mega, Fábricas de productividad inicia su operación oficial en Medellín con un componente nacional, empresarial y de la mano de extensionistas, técnicos quienes apoyan el programa.

A 2022 se espera que 700 firmas se beneficien en Antioquia, pues cada año se recibirán 175 compañías en las convocatorias. La meta es que las empresas vinculadas mejoren su productividad en al menos 8 % (ver Radiografía).

Según explicó Jaime Echeverri, vicepresidente de planeación y Desarrollo, de la Cámara de Comercio de Medellín, para este fin se destinarán 1.000 millones de pesos anuales desde esta entidad —si bien en el papel se recibirán empresas hasta el 19 de julio, en realidad el plazo lo ponen los cupos, que ya tiene al menos 64 participantes inscritos—.

“Las cámaras de comercio son clave porque ellas son las que más conocen el tejido empresarial de los territorios, y así llegar a cada una de las empresas; después de un diagnóstico, se plantea la hoja de ruta y se contrata un extensionista, que prestará la asistencia técnica”, aseguró Camilo Fernández de Soto, gerente de Colombia Productiva, antes Programa de Transformación Productiva (ver Gráfico)

Si uno piensa el proyecto con una inversión de 100 %, el Gobierno Nacional aporta el 65 %, la empresa pone dependiendo de su tamaño, entre 15 % (pequeñas) y 20 % (medianas y grandes), y lo restante lo ponen las cámaras de comercio, 20 % en las pequeñas y 15 % en las grandes.

Por qué es necesario

Los problemas de productividad trascienden a los territorios. De acuerdo con Fernández de Soto, el principal reto es que “las compañías no están midiendo sus indicadores: 80 % no sabe cuál es su consumo de energía, 60 % no conoce los estándares de certificación que necesita, o no tiene procesos de sus productos”.

Además, se ha identificado que por lo menos “el 60 % y 70 % de fallas en la productividad proviene de falencias que están al interior de las empresas”, aseguró Echeverri.

La experiencia no es nueva si se tiene en cuenta que con la Cámara de Comercio de Medellín se realizó un plan piloto con 10 compañías, que han mostrado resultados “prometedores”, al mejorar en promedio un 31 % su productividad. Fernández de Soto puso el ejemplo de Impercap, que producía 120 impermeables por hora y pasó a 160.

Así funciona

Si usted tiene una empresa legalmente constituida, desarrolla su actividad en Antioquia y cuenta con tiempo y disponibilidad para atender la visita de consultores durante, por lo menos, un periodo de intervención de seis meses en cinco horas semanales este programa es para usted.

Cada intervención está avaluada en 11,7 millones de pesos, prevé entre 65 y 80 horas invertidas y los aportes de las compañías serán según su tamaño.

Si la empresa es pequeña, es decir tiene entre 11 y 50 empleados, la capacitación tendrá una contrapartida de 15 % es decir 1,75 millones de pesos.

Para las compañías que tienen entre 51 y 200 empleados (medianas) o más de 201 trabajadores (grandes) participar en esta apuesta tendrá un valor de 2,34 millones de pesos.

“Para un programa de esta calidad y profundidad es muy poco frente a los beneficios que se reciben”, afirmó Fernández de Soto.

La inscripción se debe hacer a través del link: www.fabricasdeproductividad.com, momento desde el cual inicia el proceso de selección de las empresas que podrán acceder al programa.

Según aclaró Echeverri los procesos no son excluyentes en la cámara de comercio, lo cual indica que las personas se pueden ver beneficiadas de varios planes de mejora ofrecidos por la entidad “según su capacidad y disponibilidad, en este momento hay compañías que son beneficiarias de tres procesos simultáneos”.