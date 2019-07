¿Qué implica el negocio planteado entre GPA y Éxito?

Ante la formalización de una Oferta Pública de Acciones que busca que GPA, subsidiaria de Grupo Casino en Brasil, se quede con la totalidad de Almacenes Éxito han surgido comentarios que plantean una añoranza del capital colombiano en la emblemática marca, así como las opciones que quedan sobre la mesa para los tenedores de la acción y para las compañías involucradas en este negocio.

Ayer, el mercado recibió con apetito la noticia, tanto que la acción fue la segunda más negociada en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y, también, la segunda que más incrementó su valor, al subir 3,9 % y cerrar en 17.600, es decir que ganó 660 pesos.

Para quienes consideran que con esta OPA el país está perdiendo una marca de sus entrañas, vale la pena explicar que desde 1999 Grupo Casino es accionista de Almacenes Éxito (con el 25 % de las acciones), y en 2007, obtuvo la mayoría de la participación.

Hoy los nacionales solo suman una parte de esta torta que es de 20,9 %, entre los principales accionistas que se conocen a través de la Superintendencia Financiera de Colombia. Estados Unidos cuenta con una participación de 4,47 %, Noruega de 1,84 %, y Canadá, 0,34 %; y el vehículo de inversión de Grupo Casino, está situado en Países Bajos, pese a que es de público conocimiento que el grupo es francés (ver Gráfico).

Así, para el profesor de economía Ramón Javier Mesa, esto no implica de ninguna manera que la compañía se vaya del país, sino es una operación que busca la “simplificación de estructura corporativa”. Así Casino tendría el 41,4% de GPA, que se convertiría en el accionista controlante de Éxito y de sus filiales en Uruguay y Argentina.

¿Qué hacer ante la OPA?

En la Oferta Pública de Acciones, GPA quiere quedarse con la totalidad de Almacenes Éxito y cuenta con, al menos, las acciones de su casa matriz: Grupo Casino, que posee el 55,3 % del total.

La compañía ofrece una suma de 18.000 pesos por acción, lo que “representa una prima de 26% sobre el promedio ponderado por volumen de los últimos tres meses del precio en bolsa de Éxito, precedente al 27 de junio de 2019”.

Así la decisión es importante e implica que los minoritarios tienen la alternativa de vender o no a ese precio.

Según recomienda Bancolombia no solo se deben tener en cuenta los “fundamentales” (precio de la acción si es el justo o qué tan lejos o cerca está del potencial), sino la capacidad de transar o no la acción después de esta operación. Esto teniendo como base que Bancolombia considera que la oferta se queda corta frente a lo que es justo pagar ($20.850 por acción).

En la misma línea, Iván Felipe Agudelo, analista de renta variable de Alianza, recordó que en la emisión de acciones de 2011 del Éxito, los títulos salieron a 21.900 pesos e, inclusive, antes de que comprara en Brasil estaba por encima de 23.000 pesos. “Así un precio de 18.000 pesos no es competitivo (...) pero ante la OPA el riesgo es quedarse con una acción ilíquida (que no es fácilmente vendible, debido a que su precio permanece básicamente estable)”, dijo.

Algunos han salido a decir que esto significaría inmediatamente que la acción quede fuera de la BVC; lo cierto, es que para que esto ocurra otros trámites deben ser surtidos.

En este último escenario también vale la pena decir que “alta concentración no fomenta la democracia en las empresas, genera exclusión y (...) agudiza más la desigualdad en vista de que el mayor valor financiero de los activos, la distribución de dividendos y el reparto de utilidades, se queda en los dueños”, afirmó Mesa.

Otro escenario es que la OPA sea desierta, en cuyo caso simplemente se cambia la posición de control y el título queda con la misma liquidez.

Sobre las otras operaciones

Posterior a la OPA, la idea es que Éxito venda sus acciones GPA, (quien a su vez posee el 99,9% de los derechos de voto y el 37,3% de los derechos económicos de GPA), por un monto determinado a partir de un precio de 109 reales brasileños por acción (92.617 pesos a tasa de 849,7 pesos por real), lo que significaría una prima de 24 % sobre el promedio ponderado de las acciones.

En este punto, Agudelo se pregunta qué hará el Éxito con estos recursos.

Para los analistas de Bancolombia, el valor propuesto por las acciones de Éxito en Brasil es insuficiente, teniendo en cuenta su posición de control, pues en 2015 pagó 38 % más por esto.

Lo que viene es que el Comité de Auditoría y Riesgos analice aspectos como: que no le cause perjuicios a la empresa, se pretendan mejores condiciones para los clientes, se respeten a los accionistas minoritarios, entre otros. La decisión de si se venden o no los títulos debería tomarse a más tardar el 31 de agosto, según sugirió Grupo Casino.

Y finalmente, hay un panorama hipotético presentado por Bancolombia, que vale evaluar, si se analiza la situación como una transacción “neutral” en la que Casino, recibe 1.392 millones de dólares por su participación en Almacenes Éxito y estaría pagando 1.364 millones de dólares a Éxito por su participación en GPA.

Aquí se abre una posibilidad: “una segunda transacción que le permita a Casino subir dinero a Francia mediante una venta de Almacenes Éxito por GPA y luego de un pago de dividendo extraordinario o una venta de GPA”