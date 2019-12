¿Quiénes entrarán a pujar por tener más espectro?

Para Daniel Medina , exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es coherente que una marca como Wom se anime a entrar en un mercado como el colombiano por varias razones: los precios de subasta son accesibles, el costo de servicios de internet de alta velocidad es alto y su calidad no suele ser la mejor.

De ahí que esta sea una puja codiciada. Y si bien en el camino se quedaron pequeños operadores como Avantel y ETB (firmas que en algún momento mostraron intención de participar en la subasta) en la pelea quedan las tres empresas que acaparan el 73 % de las conexiones a internet de alta velocidad en Colombia, además de Partners, grupo del cual sólo se conoce su nombre y que radicó su propuesta formal el pasado lunes a la 1:45 de la tarde. Sin embargo, EL COLOMBIANO conoció que detrás de ese nombre estaría la compañía chilena Wom Móvil. Este medio se comunicó con la empresa para confirmar la disposición de hacer parte de la puja, pero al cierre de esta edición la operadora no quiso referirse al tema.

Mientras tanto, la otra gran parte del negocio será disputada por los tres operadores más grandes del mercado colombiano. Claro, Tigo y Telefónica se suman a una puja en la que, de arranque, el Gobierno espera recaudar 1,8 billones de pesos (ver Paréntesis).

Claro tiene presencia en 14 países y llega como uno de los favoritos para sumar mayor cantidad de bloques en las bandas 700 MHz, 1.900 MHz y 2.500 MHz, la explicación: es el operador con más participación de mercado en internet móvil y de alta velocidad.

De acuerdo con datos del Boletín TIC del segundo trimestre de 2019, esa compañía tuvo el mayor número de conexiones con 15,1 millones de accesos, que le representaron (a octubre) 994.000 millones de pesos.

Lejos, en segundo lugar, se ubicó la española Telefónica-Movistar (con 6,59 millones de accesos). El operador, que está presente en 12 naciones, tuvo la oportunidad de recaudar 348.000 millones de pesos, según el Ministerio.

Mientras que Tigo (con casa matriz en Suecia, y presencia de marca en 13 países) fue la tercera más importante por haber reportado ingresos por 237.000 millones de pesos gracias a 3,84 millones de accesos.

Y si bien Medina cree que la disputa en esa subasta al final no cambiará a grande rasgos lo que ha sido el mercado de internet móvil, puede abrir la puerta para que los competidores de Claro busquen oportunidades de asociarse para autogenerarse mejores vías para competir en un mercado que según estimaciones del Gobierno podría ayudar a incentivar inversiones del orden de los 2.000 millones de dólares a 2022.

“Lo que veo es que el tamaño del operador más grande no dejará que el negocio de internet móvil en Colombia se mueva considerablemente durante los próximos años, siempre y cuando aquellas empresas que no tienen bandas bajas (como Tigo) no busquen socios estratégicos para acortar la ventaja”, concluyó Medina .