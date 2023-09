FOX News destacó apartes del texto de Murdoch: “Les escribo para informarles que he decidido hacer la transición al cargo de presidente emérito de Fox y News. Durante toda mi vida profesional, he estado involucrado diariamente con noticias e ideas, y eso no cambiará. Pero es el momento adecuado para asumir diferentes roles, sabiendo que contamos con equipos verdaderamente talentosos y un líder apasionado y con principios en Lachlan, que se convertirá en el único presidente de ambas empresas. Ni el orgullo excesivo ni la falsa humildad son cualidades admirables, pero estoy realmente orgulloso de lo que hemos logrado colectivamente a lo largo de décadas, y debo mucho a mis colegas, cuyas contribuciones a nuestro éxito en ocasiones han sido No han sido vistos fuera de la empresa, pero los aprecio profundamente”.

También anoto: “Ya sean los camioneros que distribuyen nuestros papeles, los limpiadores que trabajan duro cuando salimos de la oficina, los asistentes que nos apoyan o los operadores cualificados detrás de las cámaras o el código informático, tendríamos menos éxito y tendríamos un impacto menos positivo en la sociedad sin su dedicación día tras día. Nuestras empresas gozan de buena salud, al igual que yo. Nuestras oportunidades superan con creces nuestros desafíos comerciales. Tenemos todas las razones para ser optimistas sobre los próximos años; ciertamente lo soy, y planeo estar aquí para participar en ellos”.