Para el organismo de control, l a operación proyectada generará efectos beneficiosos para los usuarios, la dinámica de competencia en el mercado y, para Tigo y Movistar, eficiencias en sus actividades. Así mismo, la SIC considera que no se generará afectación alguna en los mercados mayoristas y minoristas de telecomunicaciones, ya que Telefónica y Tigo seguirán participando de manera independiente en dichos mercados .

Para Fabián Hernández, presidente de Telefónica Movistar, “la decisión tomada por la SIC le permitirá a la compañía contar con la mejor red de telefonía móvil del país, que se sumará a la mejor y más rápida infraestructura de Internet fijo que se ha construido en Colombia con #FibraMovistar, y evolucionar -de manera sostenible- en el despliegue de nuevas tecnologías móviles como 5G”.

Por su parte, Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, indicó que, “desde Tigo vamos a seguir trabajando para cumplir con nuestro propósito de conectar cada vez a más colombianos. La posibilidad de unificar el acceso a redes móviles con Movistar puede ser un hito para el sector en Colombia y es un paso en la dirección correcta para alinearse con el objetivo del Gobierno Nacional de lograr una cobertura de Internet del 85% de la población”.

El ejecutivo, además, fue enfático en señalar que Tigo y Movistar seguirán teniendo operaciones separadas y seguirán siendo competidores. “Es cierto que el sector atraviesa por una coyuntura retadora, pero los usuarios deben tener la certeza que este tipo de estrategias nos permitirán seguir desplegando autopistas digitales de vanguardia y seguir aportando en la meta de cerrar la brecha digital en Colombia”, destacó Cataldo.

Sin embargo, los competidores de estas empresas no parecen muy contentos. Claro y WOM presentaron algunas objeciones a la SIC, pero estas fueron desvirtuadas o simplemente utilizadas para imponer condiciones a la integración.

De hecho, ante la consulta elevada por EL COLOMBIANO, Juan Carlos Archila, presidente América móvil Colombia (Claro), dijo que “No hemos sido notificados. No conocemos la decisión porque para nuestra sorpresa no nos aceptaron como parte interesada de una decisión tan decisiva para el sector”