Tigo inicia despliegue de más antenas

Hoy el país amaneció con una importante noticia: Tigo inició el despliegue de red en la banda de 700 MHz y lo hace en Bogotá, Medellín y Barranquilla.

¿Qué significa esto? Que la empresa dará una mejor señal, mejor cobertura y más velocidad. El inicio de esos trabajos se dan en el marco de la ejecución de lo asignado en la subasta del espectro de bandas bajas que se realizó el año pasado y que prometió dar más conectividad a las personas en Colombia (ver Antecedentes).

El anuncio lo hizo a EL COLOMBIANO el presidente para Colombia, Marcelo Cataldo, con su voz apesadumbrada porque hubiese preferido divulgar la información con bombos y platillos y un gran evento.

¿Por qué es tan relevante?

“Si bien el mundo cambió con esto que estamos viviendo, es muy importante dar estos pasos porque hay un 50 % del país que todavía no está conectado, lo dijo el presidente Iván Duque, la Ministra TIC, Sylvia Constaín, son 20 millones de colombianos que hoy no tienen acceso a internet, entonces ese compromiso de conectar cada día a más ciudadanos sigue firme”.

¿Qué implica esta expansión?

“Es la más grande en 700 MHz en la historia de Tigo, vamos a duplicar nuestra cobertura rural y en el sector urbano vamos a llegar a un 95 %. Además vamos a modernizar las redes para dar más capacidad y capacidad; y podemos llegar a todo el país. En nuestro compromiso hay 1.600 nuevas localidades dentro de estos 20 millones de colombianos a los que vamos a llegar en el Chocó La Guajira, Casanare, Amazonas, o municipios tan lejanos como Palmeras (Leticia). Es un compromiso enorme.

¿Esta primera fase de despliegue a qué poblaciones beneficia?

“Más o menos entre este mes, y mayo vamos a tener 400 antenas prendidas, lo cual significa cubrir Bogotá y sus afueras, Medellín Barranquilla, Cartagena, Cundinamarca, Boyacá, parte de Antioquia, Barrancabermeja, Sucre, Atántico... muchos lugares, porque el despliegue que tenemos ahora es muy importante, Sucre, Atlántico. No se hace de una vez, porque técnicamente poco a poco vamos asegurando un nivel de servicio. Pero 400 antenas en un mes es muy importante”.

¿Cómo explicarle a las personas el beneficio de esas 400 antenas?

“Es difícil cuantificar (en número de personas) porque las antenas cubren muchas zonas, por eso el ojetivo final es duplicar la capacidad rural, y hay mucha que no es nueva, sino mejor. Por ejemplo, un edificio donde antes no entraba la señal...un subsuelo...etc., porque nosotros no teníamos bandas bajas y ese es justamente su beneficio: dar más cobertura no solo a pueblos nuevos, sino donde uno ya está”.

¿Esta inversión inicial de cuánto es?

“Nosotros prevemos una inversión total de 3 billones de pesos total, porque acá hay un compromiso de cumplir con ciudades nuevas, de mejorar la calidad, más los compromisos que tenemos con el Gobierno, es una inversión de las más importantes en los últimos años”.

¿Cómo ha sido la atención de Tigo en esta pandemia?

“Hemos tenido un desafío enorme en darle las capacidades que los usuarios requieren. El uso de la red fija ha tenido un incremento entre 30 % y 40 % en uso, sin subirles un peso a nuestros usuarios. Nosotros hemos invertido al menos 40.000 millones de pesos solamente para aguantar el incremento de uso. Además de las donaciones hemos puesto este dinero, sin retorno, para los usuarios. Hemos adecuado el internet de 400.000 usuarios, trabajado duro para que las empresas puedan tener un beneficio con Microsoft y Cisco, para que puedan usar Teams, webex de manera gratuita en seis meses para que puedan teletrabajar y estar conectados con sy colaboradores. Entonces los paquetes en digital tienen más recursos de lo que tenían antes y como compañía hemos hecho un esfuerzo enorme para que en este momento que la sociedad tiene que estar distanciada físicamente siga digitalmente conectada”.

¿Qué aprendizaje le ha dejado la pandemia a usted como líder de una empresa como Tigo?

“No menospreciar como líder la comunicación constante a los colaboradores; cuando estamos en una oficina es fácil llamar a una reunión, cientos de personas. No solo es importante por la distancia, sino por el cambio en el ecosistema cada día. Yo tengo semanalmente comunicación con todos los líderes de Tigo Más de 350 personas, para que sepan dónde estamos, para dónde vamos, cómo estamos esta semana para llevar la pelea de esto para poder seguir avanzando. Y la comunicación con transparencia, y pedirle a los colaboradores que trabajen para salir adelante. Hay que verlo como una oportunidad, por ejemplo, el 25 % de las personas la factura en digital y hoy ya está 60 %; entonces aprovechar para digitalizar procesos y para ayudar al usuario en digitalización. Son varios los aprendizajes, pero el estar cerca de la gente de manera constante es lo más importante para que la organización siga enfocada”.

Finalmente, ¿cómo ve este 2020?

Escuché al ministro Alberto Carrasquilla hablando de un decrecimiento de la economía de entre -2 % o -3 % con mucha incertidumbre todavía, hay ver qué economía reactivan y cuáles no. Es un año desafiante, cuidar las inversiones y proteger a la compañía. También es un año desafiante en salud, porque aquí todos los gobiernos con la mejor inversión, buscan ese difícil equilibrio entre la salud y la economía, porque la cuarentena es buena para la salud, pero desafiante para la economía y viceversa.

¿Cómo se va a ver impactado Tigo con esta cuarentena?

“Lo miramos semana a semana, cómo va la venta, la cobranza, hacemos un trabajo juicioso asignando actividades, pero es muy difícil entender qué va a pasar con los números de cualquier empresa, fíjate lo que pasó con el petróleo, primera vez en la historia con un desempeño así (...) Nos toca ir entendiendo cómo se mueve la cosa”.