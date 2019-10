Turismo sigue ruta en áreas de posconflicto

Que el turismo es el nuevo petróleo es una de las grandes consignas de este Gobierno. Y es que, desde que se firmaron los acuerdos de paz en La Habana en 2016, las cifras del sector han repuntado de tal forma que han marcado un hito en cuanto a llegadas de turistas internacionales y ocupación hotelera, entre otros indicadores. Lo anterior ha repercutido directamente en un mayor aporte a la economía.

Pese al anuncio del rearme de un 10 % de los excombatientes de las Farc, dado a conocer el pasado 29 agosto por alias Iván Márquez, el gremio hotelero, el de agencias de viajes y el Gobierno están comprometidos en seguir trabajando para que el turismo no se vea afectado y reforzar la seguridad con el fin de que el crecimiento no se detenga.

El panorama es así: mientras en 2015 llegaron 1,9 millones de extranjeros, el año pasado lo hicieron 2,7 millones, según Migración Colombia.

Además, el aporte al Producto Interno Bruto (PIB) pasó de 730.543 millones de pesos en 2015 (1,9 %), a 884.811 en 2018 (2 %); las exportaciones de servicios de viajes y transporte de pasajeros significó un aumento de 5.235,77 millones de dólares en 2015 a 6.617,56 millones de dólares en 2018.

El gremio hotelero también ha sentido los beneficios de la firma de la paz. La ocupación pasó de 53,2 % al cierre de 2015, a 56,6 % en 2018, su máximo histórico (ver Gráfico).

Con el propósito de seguir explotando el turismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) ha ideado varias campañas para reiterar su compromiso con el acuerdo de paz y el trabajo de estabilización de los territorios afectados por la violencia.

“Hemos invertido cerca de 10 millones dólares apoyando 132 municipios en 27 departamentos para impulsarlos como destinos turísticos. Este trabajo fue finalista a los Premios Ulises de la Organización Mundial del Turismo (OMT) este año”, señaló José Manuel Restrepo, jefe de esta cartera.

Un ejemplo

Debido a su biodiversidad, el país ha logrado posicionarse como un destino de aventura, pese a que también le apuesta a convertirse en líder en el segmento de turismo de negocios. Caquetá es un ejemplo de un territorio que busca promover el turismo natural y que espera desligarse del estigma de la violencia.

“Hace menos de 15 días me senté a revisar el impacto de la visita de extranjeros y es notorio que el estigma de Caquetá, como zona de confrontación armada, no ha sido superado”, dijo el físico y matemático John Pinzón, que con 52 años tiene un emprendimiento local, un portal de turismo (InfoCase) con el que analiza cifras con data analytics.

“La diferencia del volumen de turistas extranjeros que llegan a otros departamentos vecinos, comparado con el que llega acá, es muy grande”, puntualizó.

Aunque no se puede comparar el impacto de la noticia, en abril de este año hubo un repunte importante en ese destino. En 2018, llegaron 32 extranjeros ese mes, pero este año la cifra alcanzó los 132.

“El departamento más cercano es Putumayo y ese nos lleva una ventaja del 75 %: mientras que acá llegan 25 turistas extranjeros, allá llegan 100” agregó Pinzón.

La diferencia con otras regiones es mayor. La proporción con Huila es del 90 %. “Mientras que acá llegan 10 visitantes, al Huila llegan 100”, añadió. Aunque el reto es mayor ahora, Pinzón espera que no se vaya a retroceder el trabajo que se ha logrado en estos años y que las acciones del Gobierno estén encaminadas en reforzar la percepción de seguridad de los turistas.

La resiliencia

Según informes de la Organización Mundial del Turismo (OMT) este sector ha demostrado ser resiliente a crisis de seguridad a nivel mundial.

En la última asamblea del 9 de septiembre —en San Petesburgo (Rusia) y en la cual participó Julián Guerrero, viceministro de Turismo— no se expresaron cuestionamientos ni preocupaciones sobre el rearme, de acuerdo con Restrepo: “hubo un gran reconocimiento al trabajo del país en turismo sostenible”.

Precisamente, el Foro Económico Mundial reportó que el país ascendió siete posiciones en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo (Ttci), con respecto a la medición del año anterior. Se ubicó en el puesto 55 de 140.

La seguridad fue lo que más mejoró: pese a que tiene una baja calificación, dejó de ocupar la última posición y subió al puesto 133.

Aunque los esfuerzos del Gobierno y de emprendedores como Pinzón están detrás de esta mejora, la competitividad sigue siendo una tarea pendiente.

Entre 26 departamentos estudiados, Caquetá está en el puesto 20 con una calificación de 4,13 sobre 10, según datos del Centro de Pensamiento Turístico, del año pasado.

“El territorio no es competitivo, pero súmele que no es innovador. Conceptos que van de la mano. Los indicadores de innovación están en 19,11 sobre 100, estamos en el puesto 28 de 32 departamentos, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP)”, agregó Pinzón.

Otro destino que ha florecido tras la firma del Acuerdo, es San José de Guaviare (Guaviare), en donde empresas como Booking.com le apuestan a fortalecer la oferta.

“Hoy en día se puede llegar a lugares como Cerro Azul, la puerta de Orión. Seguimos creyendo en Colombia; el turismo es uno de los motores de desarrollo, por eso seguimos viendo con ojos muy positivos al país”, destacó Adriana Mantilla, country manager de Booking.com para Colombia, Perú y Ecuador. También reiteró el compromiso de la plataforma de seguir impulsando destinos emergentes.

Actitud positiva

Al ser tan reciente, todavía no se puede medir el efecto de la noticia. No obstante, a la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), seccional Antioquia, han llegado cancelaciones de grupos de empresarios que viajarían al país en el segundo semestre del año, debido a que sus pólizas de seguro no cubren ese tipo de riesgo (viajar a un país con un anuncio reciente de la reactivación de un grupo armado).

“Si viajas a un país en guerra, con riesgo de terrorismo o altamente peligroso necesitas otro tipo de póliza e, incluso, cabe la posibilidad de que las compañías no se comprometan a proteger el viaje de forma completa”, afirmó Ricardo Villabón, líder de Seguros en Travel Ace Assistance.

La amenaza de un ataque terrorista es un gran disuasorio. Un estudio del Consejo Mundial de Viajes y Turismo señala que la actividad tarda hasta 13 meses en recuperarse después de un ataque. Lo cierto es que “la fuerza pública, por instrucciones del presidente Iván Duque, reforzará su acción para garantizar la seguridad”, dijo Restrepo.

El anuncio ha tenido un efecto mediático negativo, pero lo que se ha analizado en situaciones anteriores “es que hay un impacto inmediato, pero en un tiempo relativamente corto se recupera”, añadió. También dijo que hay varios empresarios interesados en traer inversión extranjera para el turismo.

Por otra parte, Paula Calle, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), resaltó que la participación en ferias internacionales ha sido un canal estratégico para que el mundo conozca lo que hace más atractivo al país: “las empresas continuarán pasando el voz a voz con una mayor participación en estos eventos y empaquetando destinos”.

Y señaló que, pese al anuncio de las Farc, el sector tiene hoy más ahínco. “Debemos continuar sumando esfuerzos porque hemos avanzado en la buena imagen de nuestro país, lo que ha llevado al turismo a un crecimiento constante. No podemos permitir que unos pocos que se han apartado del proceso, desalienten nuestros fines”, reiteró Calle.