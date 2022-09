Así mismo, dejó en claro que a la fecha la Superintendencia Financiera no ha notificado al Grupo Sura de la existencia de esta indagación. “Por medios de comunicación nos enteramos de que la Superfinanciera habría respondido que las tres compañías no tienen inscrito en el Registro Mercantil alguna situación de control entre ellas o el reconocimiento de la existencia de grupo empresarial y pidió documentos a la Supersociedades que soporten su solicitud”, resalta la circular. Sin embargo, la administración detalla en el comunicado que es oportuno compartir con sus empleados algunas consideraciones y reflexiones en torno al cruce accionario y su validez como un instrumento que ha permitido durante más de 40 años el crecimiento y la expansión de Grupo Sura y sus compañías asociadas del portafolio.

“Grupo Sura es un grupo empresarial independiente y no conforma grupo empresarial ni con Grupo Argos ni con Grupo Nutresa. Cada una de estas organizaciones tiene focos en negocios totalmente diferentes: financiero, alimentos e infraestructura. Así mismo, Grupo Sura tiene sus propios órganos de gobierno corporativo (Asamblea de Accionistas, Junta Directiva, Presidente, etc.), órganos en los que se toman decisiones autónomas sobre el funcionamiento y la estrategia de la Compañía. En conclusión, el poder de decisión de Grupo Srua no está sometido a la voluntad ni de Grupo Argos, ni de Grupo Nutresa, ni de ambas. Este sometimiento es el elemento determinante para que exista control”, indica la circular.

A renglón seguido, el Grupo Sura explica que comparte con Grupo Argos y Grupo Nutresa, vínculos patrimoniales al ser accionistas entre ellas, resultado del sistema de propiedad cruzada creado por varias empresas de origen antioqueño llevado a cabo a finales de la década del 70 del siglo pasado, como un mecanismo de defensa frente a tomas hostiles y que reviste total legalidad y está diseñado para maximizar valor a favor de todos los accionistas y asegurar una sostenibilidad de largo plazo para las empresas, en los casos en que terceros quieran acceder al control.

A este esquema le han denominado informalmente “Sindicato antioqueño” y más recientemente “Grupo Empresarial Antioqueño” o “GEA”.