Dólar abrió a la baja este miércoles y se ubica en $3.150

El dólar comenzó la jornada del miércoles 2 de septiembre con una tendencia bajista en Colombia, aunque mantiene un sesgo alcista en los mercados internacionales. La divisa abrió en $3.150, es decir, $34 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), establecida para este día en $3.184. Durante los primeros minutos de negociación, el precio alcanzó un mínimo de $3.137 y un máximo de $3.150, con 48 transacciones realizadas hasta las 8:20 a. m. El comportamiento se da en medio de una jornada cautelosa para los mercados globales. El índice DXY, que mide el comportamiento del dólar frente a una canasta de monedas, mantiene un sesgo alcista después de respetar un nivel considerado clave. En Colombia, sin embargo, el mercado vuelve a acercar la tasa de cambio a la zona de los $3.100.

¿Cuál es el rango que se espera para el dólar?

JP Tactical Trading estima para la jornada un rango intradiario entre $3.143 y $3.229. Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, señaló que el mercado colombiano continúa respetando el techo semanal ubicado entre $3.215 y $3.235, mientras que la zona comprendida entre $3.150 y $3.164 representa un nivel atractivo para compras de corto plazo. “En Colombia seguimos respetando el techo semanal $3.235 - $3.215. Sin embargo, la zona objetivo de compra $3.164 - $3.150 debe seguir siendo aprovechada para ir participando con compras de corto plazo, ante la reactivación de compra de dólar a nivel regional y global”, afirmó Vieira. La lectura apunta a que, pese a la caída registrada al comienzo de la sesión, persisten factores internacionales que podrían favorecer una recuperación de la moneda estadounidense.

Déficit de cuenta corriente llega a los 6.000 millones de dólares

Uno de los factores que está detrás del comportamiento reciente del mercado cambiario es el deterioro de la posición externa de Colombia. El déficit de cuenta corriente alcanzó US$5.981 millones durante el primer semestre de 2026, equivalente a 2,3% del PIB semestral. Un año atrás, este indicador representaba 2,0%. El principal factor detrás del aumento fue el mayor déficit comercial. Aunque las exportaciones crecieron 13,6%, las importaciones avanzaron a un ritmo superior, de 14,2%, y llegaron a US$36.155 millones. El incremento de las compras externas estuvo impulsado principalmente por bienes de consumo y bienes de capital.

El panorama también tiene un elemento favorable. La inversión extranjera directa aumentó 31,1% durante el primer semestre, hasta alcanzar US$8.138 millones. Sin embargo, esta mejora convivió con una salida neta de inversión de cartera por US$3.032 millones. Este resultado muestra una menor demanda extranjera por activos colombianos. Para Vieira, el comportamiento deja una lectura mixta para la economía. Por un lado, el aumento de la inversión extranjera directa representa un respaldo para las cuentas externas. Por otro, las salidas de capital de cartera pueden incrementar la presión sobre el tipo de cambio y las condiciones de financiación. En ese escenario, Colombia mantiene una mayor dependencia de los flujos de capital externo, un elemento que los inversionistas tienen en cuenta al evaluar el comportamiento futuro del peso.

Petróleo vuelve a presionar los mercados

El escenario internacional también está aumentando la volatilidad. Estados Unidos intensificó nuevamente su ofensiva contra Irán con ataques dirigidos contra sistemas de defensa aérea, comunicaciones y radares. El presidente Donald Trump aseguró que Washington no busca forzar a Teherán a negociar y afirmó que Estados Unidos mantiene “casi el control total” del Estrecho de Ormuz. Le puede gustar: El dólar se disparó este viernes $58 y vuelve a superar los $3.200: ¿qué está pasando? Irán respondió con nuevos ataques contra Jordania. La mayoría de los misiles fueron interceptados y no se reportaron víctimas. Mientras tanto, Bahréin elevó su nivel de alerta ante posibles amenazas. La escalada militar volvió a impactar el mercado energético. El Brent llegó a US$94,52 por barril, mientras que el WTI superó los US$90. Son niveles que no se observaban desde finales de julio. El repunte del crudo vuelve a generar preocupación entre los inversionistas por sus posibles efectos sobre la inflación y el suministro mundial de petróleo.

Wall Street y bolsas asiáticas

Los mercados estadounidenses llegan a la jornada con un tono negativo después de que los principales índices completaran su tercera sesión consecutiva de pérdidas. La corrección estuvo liderada por las acciones tecnológicas. El Dow Jones cayó más de 400 puntos y el Nasdaq retrocedió cerca de 1%. A esto se sumó el aumento de los precios del petróleo y el incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El Treasury a 10 años alcanzó su nivel más alto desde comienzos de 2025, aumentando la presión sobre los activos de riesgo. En Asia, el comportamiento también fue negativo. El Nikkei cayó 2,80%, el Topix 2,18%, el Kospi 3,59%, el Kosdaq 1,49%, el S&P/ASX 200 1,17%, el Hang Seng 0,96% y el CSI 300 1,25%. Los futuros de Wall Street, por su parte, operaban prácticamente sin cambios al inicio de la jornada.

La proyección

Los inversionistas estarán atentos este miércoles a la publicación de los datos de empleo privado ADP en Estados Unidos y al Beige Book de la Reserva Federal. También se conocerán, después del cierre de Wall Street, los resultados empresariales de Hewlett Packard Enterprise, Snowflake y Broadcom. Le puede gustar: El dólar se disparó este viernes $58 y vuelve a superar los $3.200: ¿qué está pasando? En Estados Unidos, además, la Cámara de Representantes aprobó por amplia mayoría un proyecto de financiación temporal que mantendría funcionando al Gobierno federal hasta el 11 de diciembre. La medida ya había sido aprobada por el Senado y busca evitar un nuevo cierre del Gobierno estadounidense. Con ella, las principales disputas presupuestarias quedarían aplazadas hasta después de las elecciones legislativas de noviembre. El proyecto mantiene pendientes los 12 proyectos de gasto anual y debates relacionados con el presupuesto del Pentágono, programas sociales y financiación adicional para la guerra con Irán. En este contexto, el dólar colombiano enfrenta una jornada marcada por fuerzas contrapuestas: mientras la cotización local se acerca nuevamente a los $3.100, el dólar global conserva fortaleza y los mercados internacionales enfrentan nuevas presiones por el petróleo, las tasas de interés y la tensión geopolítica. Entérese: ¡Ya están abiertos! Estos son los lugares del Eje Cafetero que puede visitar para apoyar la recuperación tras el terremoto Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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