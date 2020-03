EPM dice “estar listo” para operar Caribe Mar

“Sí, esto no tiene ninguna relación porque lo de Hidroituango tiene su propio modelo y está salvaguardada toda esa inversión que hay que hacer allí de tiempo atrás, incluso, medidos hasta los recursos que hubo que sufragar para la contingencia. Este es un escenario distinto, y está habilitado por bancas de inversión, calificadoras de riesgo y nuestros propios recursos y capacidades”.

“El que nosotros propusimos está en la línea de confidencialidad en la que todavía está. Cómo no hemos firmado el contrato no lo podemos levantar nosotros. En cualquier momento lo dirá el Gobierno o las auditorías que están en el proceso”.

Esta cantidad garantizará el derecho de, al menos, 3.000 pensionados, pero también que “los que hoy son los nuevos operadores del servicio, al no hacerse cargo de los pasivos postoma, puedan dedicar toda esa capacidad financiera a las inversiones, que es lo que es realmente necesario e importante”, complementó.

No obstante, Álvaro Guillermo Rendón , su gerente asegura que EPM está lista para las inversiones que se le vienen y que demandarán 3,2 billones de pesos en los primeros cinco años, y 5 billones en la década. ¿Cómo? Con recursos propios y de caja.

La adjudicación no pasó sin generar suspicacias y dudas que devienen del financiamiento de este proyecto, que debe convivir al tiempo con los compromisos que la empresa paisa aún tiene con los hitos de Hidroituango.

Este viernes, Empresas Públicas de Medellín (EPM) se quedó con Caribe Mar, uno de los bloques en los que se escindió Electricaribe al no tener un comprador único que atendiera la totalidad de la operación.

“La cultura de pago está asociada al buen o mal servicio y obviamente, si con Electricaribe no sentían que había buen servicio, pues la gente toma una distancia. Puedo asegurarles que el recaudo hoy está muy bien sustentado, a pesar del desbarajuste que tiene la ciudadanía con el servicio estaba situado en un 84 %; con nuestra llegada podemos situarnos rápidamente con un 92 % y en 2 años en 94 % sostenido”.

“Con nuestras capacidades y comportamiento tradicional, tratamos que las inversiones no se resientan en los usuarios (...) pero no va a significar incrementos espectaculares que no puedan pagar los usuarios de bajos recursos”.

¿La tarifa será subsidiada?

“Los territorios tienen competencia para ello. Ya miraríamos en esta canasta, cómo se comporta en cada uno de los cuatro departamentos en los que vamos a incursionar”.

Allá empiezan con energía, pero ¿están pensando en incursionar en otros servicios también?

“Esa es una aspiración grande. Hay muchos servicios colaterales que no están medidos en nuestro modelo, pero que abren una esperanzadora compuerta para poder también servir con nuestras capacidades a esa región, en agua, gas, acueducto, alcantarillado y en todo esto que demande la zona, estamos listos con todo nuestro portafolio, inclusive de aguas residuales”.

¿En qué plazo podrían complementar los servicios?

“Eso es una decisión muy convenida con las regiones, dependiendo de sus posibilidades presupuestales. Lo que sí podemos decir es que estamos listos para atender el llamado cuando sea el momento”.