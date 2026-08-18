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¿Va a sacar la licencia de conducción? Este examen será obligatorio desde septiembre

Quienes saquen por primera vez o recategoricen su licencia de conducción deberán aprobar un examen teórico. Conozca quiénes deben presentarlo, cuánto cuesta y qué ocurre si pierde.

  • Las autoridades deberán verificar el cumplimiento de este requisito a través del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Foto: Archivo El Colombiano
    Las autoridades deberán verificar el cumplimiento de este requisito a través del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Foto: Archivo El Colombiano
Diario La República
hace 2 horas
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El Ministerio de Transporte informó que desde el lunes 14 de septiembre será obligatorio haber aprobado un examen teórico para quienes deseen obtener por primera vez su licencia de conducción o quieran recategorizarla.

La medida no incluye a quienes vayan a renovar el pase. A partir de la fecha, las autoridades deberán verificar el cumplimiento de este requisito a través del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

Puede leer: Licencia de conducción tendrá cambios en 2026: nuevos controles, exámenes y costos para algunos conductores

¿De qué consta el examen?

La prueba teórica constará de 40 preguntas, de las cuales 12 estarán relacionadas con actitudes y las restantes estarán relacionadas con los núcleos temáticos incluidos en el proceso de formación.

Se calificará como aprobada o no aprobada y deberá ser realizada en los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale) del Ministerio de Transporte.

Le interesa: Licencia de conducción en Colombia: tipos, costos y quiénes pueden obtenerla gratis

¿Qué pasa si el aspirante no aprueba el examen?

Si el aspirante no pasa la prueba, recibirá un reporte con los parámetros a evaluar y su puntaje. Podrá repetirlo una vez sin costo adicional, siempre que se haga en un plazo no mayor a 10 días desde la fecha en que se reprobó el primer examen.

Sin embargo, si el aspirante acude a otro Cale para realizar un segundo intento, deberá asumir nuevamente los costos de la presentación del examen.

Vea aquí: Atención conductores: personas que tomen este medicamento no podrán renovar o tener licencia

¿Cuánto cuesta el examen para la licencia de conducción?

El Ministerio de Transporte estableció una tarifa base de 9,4 Unidades de Valor Básico (UVB), equivalentes a $113.864, tomando como referencia una UVB de $12.110 en 2026.

La implementación hace parte del proceso de puesta en marcha de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale). De acuerdo con el ministerio, la evaluación práctica corresponde a una cuarta fase del proceso, cuya implementación está prevista para 2027.

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