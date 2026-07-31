Expocamacol 2026 espera mover más de US$1.198 millones en negocios y dejar US$15 millones para Medellín

Del 26 al 29 de agosto, Medellín volverá a convertirse en el principal punto de encuentro de la industria de la construcción en América Latina con la realización de Expocamacol 2026, una feria que este año proyecta generar negocios superiores a US$1.198 millones y una derrama económica para la ciudad de entre US$15 millones y US$16 millones. El evento, organizado por Camacol Nacional y Camacol Antioquia, se desarrollará en Plaza Mayor y reunirá a empresarios, arquitectos, ingenieros, constructores, diseñadores, inversionistas y compradores internacionales en la edición número 26 de la Feria Internacional de la Construcción, la Ingeniería, la Arquitectura y el Diseño. Según Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia, en diálogo con EL COLOMBIANO, la feria llega en un momento clave para el sector edificador, que atraviesa varios años de desaceleración, pero que “comienza a mostrar señales de recuperación impulsadas por un mayor optimismo empresarial y mejores expectativas de inversión”. Lea aquí: ¿Créditos de vivienda al 2%? Los retos de la ambiciosa propuesta de Abelardo De la Espriella

Expocamacol proyecta con cifras récord

La versión de 2026 será la más grande en la historia de Expocamacol, según Loaiza. En total, ocupará 28.000 metros cuadrados de exhibición distribuidos en 14 pabellones, de los cuales diez son cubiertos, dos descubiertos y uno adicional habilitado temporalmente en la vía entre Plaza Mayor, el Teatro Metropolitano y la Caja de Madera para ampliar el espacio destinado a maquinaria pesada, casas prefabricadas y mobiliario urbano. Asimismo, la organización diseñó cerca de 30 recorridos especializados para delegaciones internacionales interesadas en conocer proyectos de transformación urbana, vivienda, construcción sostenible, infraestructura y edificaciones institucionales desarrolladas en Medellín. También la feria contará con 500 expositores.Empresas provenientes de 19 países, 40 categorías de productos, más de 200 conferencias académicas, más de 3.000 citas de negocios nacionales e internacionales y visitantes de más de 60 países. A su vez, la meta de Camacol es superar los 53.000 asistentes registrados en la edición anterior.

Negocios de vivienda y construcción por más de US$1.198 millones en Expocamacol

Uno de los principales objetivos de Expocamacol es impulsar relaciones comerciales entre fabricantes, proveedores, compradores e inversionistas. Por eso, durante la feria se realizarán más de 3.000 ruedas de negocios, organizadas con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio de Medellín y ProColombia. De acuerdo con Loaiza, la edición anterior cerró con negocios certificados por US$1.198 millones, cifra validada por ProColombia y la Cámara de Comercio de Medellín. La expectativa para este año es superar ese resultado. “Es una feria de tendencias, de contacto empresarial y, sobre todo, de negocios”, aseguró el dirigente gremial. Siga leyendo: La vivienda sostenible ya no es exclusiva: 7 de cada 10 proyectos verdes en Colombia son VIS Asimismo, de acuerdo con estimaciones de la Alcaldía de Medellín, Expocamacol dejará una derrama económica superior a US$15 millones, impulsando sectores como hoteles, restaurantes, transporte, comercio, turismo y servicios empresariales. “La llegada de miles de visitantes nacionales e internacionales dinamizará buena parte de la economía local durante los cuatro días del evento”, indicó Loaiza.

Camacol ve señales de recuperación

Aunque el dirigente gremial reconoce que la construcción acumula cuatro años de resultados negativos, considera que el sector comienza a entrar en un cambio de tendencia. Según explicó, la feria refleja ese optimismo empresarial, ya que desde noviembre del año pasado, el evento ya tenía cerca del 90% de los espacios comercializados y actualmente existen más de 20 empresas en lista de espera por falta de disponibilidad. Loaiza sostiene que el cambio en el ambiente de confianza ha empezado a reflejarse en un mayor movimiento en las salas de ventas y en la reactivación de proyectos que permanecían aplazados. “Los empresarios están desempolvando proyectos que tenían listos y que solo esperaban mejores señales para salir al mercado”, afirmó.

Pese a la desaceleración nacional, Antioquia continúa siendo uno de los motores del sector. Con cifras del Dane a mayo, el departamento concentra alrededor del 17,5% de las licencias de construcción del país, con 4,1 millones de metros cuadrados licenciados, frente a los 22 millones registrados a nivel nacional. Durante el primer semestre de 2026 se comercializaron cerca de 9.600 viviendas en Antioquia. En esa línea, Camacol estima que las ventas podrían superar las 20.000 unidades al cierre del año si continúa mejorando la confianza de compradores e inversionistas. Actualmente, la construcción genera alrededor de 4,7 millones de empleos directos e indirectos en Colombia, por debajo de los cerca de 5,5 millones alcanzados en años anteriores. Para el gremio, “una recuperación sostenida de la demanda permitiría reactivar proyectos, aumentar la actividad edificadora y recuperar buena parte de esos puestos de trabajo”.

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