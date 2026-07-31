Expocamacol 2026 espera mover más de US$1.198 millones en negocios y dejar US$15 millones para Medellín

Del 26 al 29 de agosto, Medellín volverá a convertirse en el principal punto de encuentro de la industria de la construcción en América Latina con la realización de Expocamacol 2026, una feria que este año proyecta generar negocios superiores a US$1.198 millones y una derrama económica para la ciudad de entre US$15 millones y US$16 millones.
El evento, organizado por Camacol Nacional y Camacol Antioquia, se desarrollará en Plaza Mayor y reunirá a empresarios, arquitectos, ingenieros, constructores, diseñadores, inversionistas y compradores internacionales en la edición número 26 de la Feria Internacional de la Construcción, la Ingeniería, la Arquitectura y el Diseño.
Según Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia, en diálogo con EL COLOMBIANO, la feria llega en un momento clave para el sector edificador, que atraviesa varios años de desaceleración, pero que “comienza a mostrar señales de recuperación impulsadas por un mayor optimismo empresarial y mejores expectativas de inversión”.
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