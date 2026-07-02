¿Créditos de vivienda al 2%? Los retos de la ambiciosa propuesta de Abelardo De la Espriella

La propuesta del presidente electo Abelardo De la Espriella de ofrecer créditos hipotecarios con una tasa real del 2% para facilitar la compra de vivienda abrió el debate sobre su viabilidad financiera. Aunque analistas coinciden en que el objetivo de ampliar el acceso a la propiedad es necesario, advierten que su implementación dependerá de una fuente de financiación sostenible, un importante esfuerzo fiscal, mayor oferta de vivienda y una serie de reformas al sistema de crédito hipotecario. Puede leer: Camacol plantea agenda con el gobierno de Abelardo de la Espriella para reactivar la vivienda y fortalecer la inversión La iniciativa hace parte del programa “Colombia, País de Propietarios”, sustentado en tres ejes: la reestructuración del subsidio...