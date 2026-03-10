Exportaciones de minerales y turismo impulsaron el crecimiento económico de Antioquia

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia dio a conocer el informe titulado “Exportación de minerales y turismo, motores de crecimiento de Antioquia”, un estudio que analizó el comportamiento reciente de la economía del departamento.
El documento revisó indicadores clave como el desempeño de las exportaciones, el comercio, la industria, la construcción y el turismo, así como la dinámica empresarial y el comportamiento del mercado laboral.
Lea también: Grandes historias empresariales: Kaffezio, el café que hizo realidad el sueño de una familia
La presentación estuvo a cargo de Lina Vélez de Nicholls, presidenta ejecutiva de la entidad, y de Fredy Pulgarín Sierra, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad, durante un evento realizado en el Centro Empresarial El Poblado de la Cámara.