El perfil del nuevo Senado: la mayoría son hombres, abogados y de la región Caribe

Las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo definieron la composición del Senado para el periodo 2026-2030. Aunque el proceso electoral permitió la llegada de varias caras nuevas al Capitolio, el perfil general de los senadores elegidos continúa siendo muy parecido al del cuatrienio anterior, con predominio masculino y con características profesionales y regionales similares. Le puede interesar: No hay reclamos, pero Gustavo Petro insiste en dañar lo electoral. Los datos preliminares, recopilados por el diario La República, muestran que buena parte de los legisladores provienen de la región Caribe. En total, 35 de los 102 escaños del Senado (el 34 %) serán ocupados por dirigentes costeños, consolidando a esta zona como la de mayor representación en la cámara alta del Congreso.

Después de la región Caribe aparecen otras zonas del país con una participación más equilibrada. Antioquia y la región del Eje Cafetero tendrán 16 senadores, mientras que el interior del país contará con la misma cifra. Por su parte, tanto el Pacífico como Bogotá sumarán 12 congresistas cada uno y Santander tendrá 11. La composición por género sigue reflejando una fuerte predominancia de los hombres. Aproximadamente siete de cada 10 senadores elegidos son hombres, lo que mantiene la brecha de representación frente a las mujeres en una de las principales instancias de decisión política del país. En el campo profesional también se mantiene una tendencia clara. El derecho continúa siendo la formación académica más común entre los congresistas, con 30 senadores que estudiaron esta carrera. A esta profesión le siguen la administración de empresas, con 15 legisladores, y la ciencia política, con ocho. Lea también: ¿Cómo hacen para repetir curul 7 investigados por corrupción?

Otras disciplinas también tienen presencia dentro del nuevo Senado, aunque en menor proporción. Se contabilizan seis ingenieros, cuatro economistas y cuatro docentes. Además, tres contadores, dos arquitectos y dos médicos lograron curul, mientras que también habrá un sociólogo y 27 legisladores con trayectorias profesionales diversas. En cuanto a la edad de los congresistas, la mayoría se concentra en rangos intermedios. Cuarenta senadores tienen entre 40 y 49 años y otros 18 están entre los 50 y los 59, lo que significa que más de la mitad del Senado se ubica dentro de esos grupos etarios. Los parlamentarios de mayor edad serán minoría dentro de la corporación: apenas tres superan los 60 años. En contraste, 19 congresistas tienen menos de 40 años. La Constitución establece que para ocupar una curul en esa corporación es necesario tener al menos 30 años al momento de posesionarse.

En el plano político, el bloque que respalda al Gobierno del presidente Gustavo Petro será el de mayor presencia en la corporación. El Pacto Histórico obtuvo más de 4,4 millones de votos, equivalentes al 22,72 % del total, lo que le permitió alcanzar 25 escaños, cinco más que en la legislatura anterior. El segundo lugar en votación lo alcanzó el Centro Democrático, con más de 3 millones de sufragios (15,6 %), que se traducen en 17 curules, cuatro más que en el periodo 2022-2026. El podio lo completó el Partido Liberal Colombiano con 13 escaños y más de 2,2 millones de votos. Entre los congresistas más votados de la jornada figuran Nadya Blel, Lidio García, Johnattan Pulido Hernández y Yessid Pulgar.

