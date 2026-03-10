El perfil del nuevo Senado: la mayoría son hombres, abogados y de la región Caribe

Las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo definieron la composición del Senado para el periodo 2026-2030. Aunque el proceso electoral permitió la llegada de varias caras nuevas al Capitolio, el perfil general de los senadores elegidos continúa siendo muy parecido al del cuatrienio anterior, con predominio masculino y con características profesionales y regionales similares.
Le puede interesar: No hay reclamos, pero Gustavo Petro insiste en dañar lo electoral.
Los datos preliminares, recopilados por el diario La República, muestran que buena parte de los legisladores provienen de la región Caribe. En total, 35 de los 102 escaños del Senado (el 34 %) serán ocupados por dirigentes costeños, consolidando a esta zona como la de mayor representación en la cámara alta del Congreso.