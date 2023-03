“Preparémonos para que la economía crezca muy poco”: Hurtado

Sin embargo, Ángela Hurtado, la presidenta de JP Morgan Colombia, no es pesimista. Ella cree que los desafíos de este período de enfriamiento económico, combinados con las reformas que está llevando a cabo el gobierno , podrían convertirse en una oportunidad para transformar el país en uno que brinde más bienestar a sus ciudadanos, genere más empleos y fomente la confianza de los inversionistas.

Después de dos años de un fuerte crecimiento económico, en los que se crearon cientos de miles de empleos y la economía estaba en auge , llegan los tiempos difíciles, los de las vacas flacas, en los que tanto las empresas como los hogares tendrán que ajustar sus gastos y decidir cuidadosamente dónde invertir su dinero, ya que no estará disponible a precios bajos.

Con el contexto macroeconómico que tenemos hoy en Colombia y el mundo, ¿cuáles son las proyecciones de crecimiento que puede tener el país?

“A principios de año, teníamos una expectativa de crecimiento del 1% para Colombia en el 2023, lo que mostraba una caída significativa desde el 8% que tuvimos en el 2022. Este proceso de desaceleración económica ha sido visto en todo el mundo, donde el aumento de las tasas de interés a nivel global tiene como objetivo reducir el impulso de la economía y prevenir riesgos inflacionarios a largo plazo.

Sin embargo, desde nuestras proyecciones, han ocurrido eventos que han generado una volatilidad importante a nivel internacional. A pesar de un comienzo alentador con la reapertura de la economía de China y la evasión del riesgo de recesión en Estados Unidos, los elementos locales e internacionales están conjugándose para afectar el crecimiento económico.

Al principio del año, se esperaba un aterrizaje suave de la economía, pero las sorpresas en los datos de crecimiento económico e inflación en Estados Unidos y Europa generaron temor en los mercados internacionales sobre la tarea de la Fed y los bancos centrales en cuanto a la subida de tasas de interés. Esto afectó especialmente a los mercados emergentes, ya que mayores tasas de interés podrían contraer aún más sus economías.

La volatilidad internacional sigue siendo alta y el financiamiento para empresas y personas es más elevado, generando impactos negativos en el crédito y en las primas de riesgo en los mercados nacional e internacional.

En el caso de Colombia, las intensas reformas propuestas por el gobierno (salud, laboral y pensional) aumentan el estrés en un contexto internacional ya complicado. Estas reformas pueden tener un efecto importante en el crecimiento potencial, las cuentas fiscales, la inflación y la generación de empleo, pero aún no se ha cuantificado su impacto directo”.

¿Esto podría ponernos de algún modo en recesión?

“En cuanto al caso colombiano, no visualizamos riesgos de recesión y esperamos un ligero repunte de la economía en la segunda mitad del año. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estamos expuestos a lo que ocurre a nivel internacional, ya que la economía está fuertemente integrada.

Es importante destacar que nuestras posibilidades de error son reducidas debido a la complejidad del panorama internacional y las vulnerabilidades del país. Los inversores serán muy selectivos a la hora de decidir dónde invertir, por lo que es fundamental tomar las decisiones correctas y fomentar un ambiente de crecimiento y potencial. Colombia cuenta con una gran oportunidad en general y ha mantenido la confianza y credibilidad de los inversores internacionales, la cual puede ser preservada si seguimos en la misma línea”.

Aterrizando toda esta coyuntura macroeconómica al ciudadano común y corriente, ¿cómo se siente desde la sociedad que un país que está creciendo a un ritmo de 8% o 9% pase a crecer solo el 1%?

“Creo que el ciudadano de a pie debe comprender que el dinero barato, y cuando hablo de dinero barato me refiero a las bajas tasas de interés que hemos tenido por un largo tiempo, ya no es una opción viable. Cuando el costo del dinero es bajo, es común que se gaste demasiado o que se realicen inversiones apresuradas corriendo el riesgo de perder o tomar una mala decisión, porque no pesa tanto.

Es por ello que ahora, más que nunca, es esencial ser conscientes de que los costos del endeudamiento son exorbitantes. Por consiguiente, es importante no gastar más de lo que se tiene, incluso si se cuenta con ahorros. En lugar de eso, es necesario ser mucho más precavido al consumir. No es que necesariamente se vaya a enfrentar a un un escenario catastrófico, sino que en periodos de menor crecimiento es común que haya una disminución en la oferta de empleos, lo que aumenta el riesgo de perder el trabajo”.

Antes del comienzo del 2023, se preveía que este año sería complejo debido a las consecuencias de la pandemia. Sin embargo, se suma a esta situación el hecho de que es el primer año de un Gobierno de izquierda que viene con una serie de reformas. En las calles, se escucha que es culpa del presidente Petro. En este sentido, ¿hasta qué punto el Gobierno influye en la realidad económica que estamos viviendo?

“Las vulnerabilidades macroeconómicas de Colombia no son recientes, ya que el país ha sido reconocido internacionalmente por tener el mayor déficit gemelo. Esto significa que la economía colombiana depende en gran medida de los flujos externos, ya que importamos más de lo que exportamos.

Además, el déficit fiscal del país también es muy alto, lo cual puede ser justificable debido a la pandemia, pero en 2022, año en el que tuvimos dos gobiernos (Duque y Petro), a diferencia de la mayoría de las economías del mundo, no se hizo una contracción fiscal, sino que se incurrieron en costos mayores debido al hueco fiscal causado por el subsidio de la gasolina. Es importante destacar que estas vulnerabilidades no se deben únicamente al último gobierno, sino que son parte de una historia de falta de reformas estructurales”.

¿Está de acuerdo con las reformas planteadas?

”En las elecciones de 2022, la población colombiana buscó un cambio en diversos aspectos que consideramos necesarios para el país. En Colombia existen temas sociales complejos que deben ser resueltos y estamos ante una discusión de reformas estructurales que nunca antes habíamos tenido en temas como el empleo, la salud o las pensiones. Es fundamental promover estos cambios que los colombianos hemos estado solicitando desde hace mucho tiempo y valoro la oportunidad de discutir y revisar cuáles son las reformas necesarias.

El país de hoy, después de la pandemia, no es el mismo de hace 10 años, y este es un momento en el que encontramos espacios para escuchar otras opiniones y trabajar en acuerdos. Aunque no es fácil lograrlos debido a las diferentes creencias e ideologías, considero que es importante tener estas discusiones para dar pasos pequeños pero en la dirección correcta hacia los cambios estructurales positivos que el país necesita. No soy ingenua, pero tampoco le tengo miedo de tener discusiones alrededor de las reformas, siempre y cuando sean constructivas y nos permitan avanzar hacia un futuro mejor para todos”.