Déficit del fondo de combustibles se disparó un 40% y cerró en $4,2 billones en marzo

Las caídas en ingresos de 8,7% y de 7,7% en utilidades en el primer trimestre de 2026, no son el único dolor de cabeza para Ecopetrol. La petrolera también tuvo un incremento del 40% en Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) en comparación con el saldo a final del año pasado. La compañía presentó los resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026 y reveló que la cuenta por cobrar en el Fondo cerró marzo en $4,2 billones. La cifra representa un incremento de $1,2 billones frente a diciembre de 2025 y, según explicó la compañía, obedece principalmente a la causación de obligaciones durante el periodo entre enero y marzo de este año. Le puede gustar: Juan Gonzalo Castaño, autor de informe contra el fracking, renunció a la junta directiva de Ecopetrol En medio de las presiones fiscales y del comportamiento internacional del petróleo, la petrolera también informó la firma de un acuerdo con el Gobierno nacional para avanzar en el pago de parte de esas obligaciones acumuladas.

¿Qué acuerdo firmaron Ecopetrol y el Gobierno por la deuda del FEPC?

Ecopetrol y la Refinería de Cartagena S.A.S. suscribieron un acuerdo de pago con el Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para atender las obligaciones del FEPC correspondientes al primer trimestre de 2025. El convenio contempla pagos por $1,6 billones y, según la empresa, ratifica el reconocimiento pleno de la obligación por parte de la Nación.

Además, el acuerdo establece un calendario definido para los desembolsos, con el objetivo de avanzar en la normalización de los saldos acumulados del FEPC, mecanismo creado para estabilizar los precios de los combustibles en Colombia. Otro de los puntos incluidos en el acuerdo es el reconocimiento del costo financiero asociado al plazo entre la firma y el pago final. Esto permitirá compensar a Ecopetrol y a la Refinería de Cartagena por diferir el recaudo de esos recursos.

Los precios de los combustibles este 2026

El comportamiento de los combustibles en Colombia durante este año ha estado marcado por fuertes cambios en pocos meses. El 2026 comenzó con un alivio para los consumidores. El Gobierno redujo en febrero $500 por galón y aplicó otra rebaja de $500 en marzo, tanto para gasolina como para diésel.

Sin embargo, la tendencia cambió rápidamente desde abril. A partir de ese mes, los precios retomaron una senda alcista impulsada por factores fiscales y por el encarecimiento internacional del petróleo. En abril, la gasolina corriente alcanzó un promedio nacional de $15.449 por galón, mientras el diésel llegó a $11.082. Para mayo, los incrementos continuaron. La gasolina corriente promedia actualmente $15.848 por galón y el diésel se ubica en $11.282.

¿Qué impacto tuvo la guerra en Oriente Próximo sobre el petróleo?