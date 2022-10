Para él no hay dudas de cuál es la amenaza más grande que enfrenta el mundo: el aumento de los factores que inciden en los precios altos. Se refiere a la tormenta perfecta creada tras la invasión rusa a Ucrania que tiene pinta de poner a la economía contra las cuerdas.

“Yo tengo una visión un poco más optimista por varios factores que creo que van a tener un impacto positivo sobre la economía. El primero son las relaciones con Venezuela, hay un gran optimismo de exportaciones allí que tendrán un impacto positivo sobre la producción nacional (...) pero también las exportaciones no tradicionales tienen un incentivo enorme: la tasa de cambio”, analizó José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda.

Y complementa que en estos escenarios se le sugiere a las familias ser más conscientes sobre su capacidad económica y no destinar sus recursos en bienes que no sean esenciales para el hogar.

Así, agrega, en esta coyuntura los hogares se pueden preparar desde ahora afianzando hábitos financieros tales como: tener un presupuesto de los gastos relevantes para su hogar, monitorear qué tanto han cambiado los precios de su canasta básica e ir ajustando su presupuesto para seguir priorizando su consumo, incluso si eso significa sacrificar el gasto en cosas no esenciales.

Lo más importante de todo este panorama es cómo afectará a los colombianos. En ese sentido es vital planear desde ya cómo cuidar las finanzas, que no pasa necesariamente por guardar la plata bajo el colchón y esperar a que las cosas mejoren.

A nivel país

Las recomendaciones no solo aplican para los hogares, por ejemplo el FMI dio lineamientos a los países para cuando el “coco” de la desaceleración toque sus puertas y se empiecen a ver fragilidades financieras.

Asegura que en ese instante algunos sectores comenzarán a presionar para que las políticas fuertes como subidas en tasas de interés se flexibilicen, pero allí es donde los bancos centrales y los países deben demostrar carácter.

También sugiere acceder a instrumentos precautorios para reforzar las reservas de liquidez. No menos importante es el llamado que hace para no perder de vista el cambio climático, pues las crisis energética y alimentaria, sumada a las altas temperaturas en verano, son un recordatorio de otro problema que no puede olvidar el planeta.

Así, se viene un 2023 retador en el que habrá que abrocharse el cinturón aún más. Estará por verse si, como varios analistas piensan, esta coyuntura será una piedra en el camino para luego retornar a lo que consideran son niveles de crecimiento más “saludables” para Colombia y el mundo