Todo lo que debe saber sobre las fotomultas que tumbó MinTransporte: así puede reclamar su dinero

El Gobierno Nacional abrió investigación contra 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades en fotomultas entre 2018 y 2025. Conductores en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá podrán dejar de pagarlas o reclamar devoluciones. Le contamos.