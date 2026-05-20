Todo lo que debe saber sobre las fotomultas que tumbó MinTransporte: así puede reclamar su dinero

Si le llegó una fotomulta en los últimos años en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá o Barranquilla, es posible que no tenga que pagarla, o que tenga derecho a que le devuelvan el dinero si ya lo hizo. El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, abrió una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntos incumplimientos en la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST), conocidos como fotomultas. En contexto: Más de 5,8 millones de fotomultas quedarían sin validez por investigación a organismos de tránsito Según las autoridades, las irregularidades estarían relacionadas con el incumplimiento de requisitos técnicos obligatorios...