Frisby España busca que Frisby Colombia le pague por ganancias tras exposición mediática

Frisby España anunció un nuevo avance en el proceso judicial que mantiene con la empresa colombiana Frisby Colombia, luego de que el Juzgado de lo Mercantil de Alicante suspendiera en noviembre pasado la apertura de sus operaciones en España, prevista inicialmente para diciembre. Ahora, los españoles alegan que Frisby Colombia se benefició del escándalo mediático y buscan un beneficio económico. Le puede interesar: Frisby le gana round a Frisby España: la empresa europea deberá suspender uso de marca hasta resolver litigio Según informó la compañía, el 8 de enero de 2026 presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante, tras considerar “sorprendente” la decisión desfavorable del juzgado de primera instancia. La empresa confía en que la jurisdicción de apelación emita una resolución rápida que le permita obtener la autorización definitiva para iniciar su actividad comercial. Pese al freno judicial, Frisby España aseguró que mantiene intacto su plan de crecimiento, el cual está “plenamente estructurado y cuantificado”. La compañía recordó que este programa contempla la apertura inicial de 12 restaurantes en España, cuya ejecución ya habría comenzado a nivel operativo y estratégico.

La empresa reiteró que su intención es iniciar operaciones tan pronto exista una decisión judicial que levante la suspensión impuesta por el juzgado mercantil.

Defensa de fondo: niegan infracción marcaria y competencia desleal

De forma paralela al recurso de apelación, Frisby España informó que ya presentó sus alegaciones de fondo ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante. En ellas, la compañía sostiene haber demostrado de manera “clara e inequívoca” la inexistencia de infracción marcaria o de actos de competencia desleal. Además, argumenta la ausencia de notoriedad de la marca Frisby alegada por la empresa colombiana en el territorio de la Unión Europea, un punto clave en el litigio. No obstante, la empresa reconoce que los procesos judiciales de fondo requieren plazos razonables, aunque afirma mantener “plena confianza” en el desenlace final.



Frisby España quiere que Frisby Colombia les pague

En su comunicado, Frisby España señaló que, ante las acciones judiciales iniciadas en Europa por la contraparte colombiana —una empresa que, según afirma, “nunca ha desplegado ni siquiera contemplado una estrategia de implantación internacional”— decidió pasar de una posición defensiva a una estrategia activa. La compañía sostiene que la marca colombiana se habría beneficiado de forma significativa de las dificultades que enfrentó el lanzamiento de Frisby España, derivadas de la mediatización del conflicto.

Por esa razón, la empresa española presentó ante el juzgado una demanda reconvencional de alcance excepcional. En ella solicita la restitución íntegra del beneficio indebido que, según su versión, habría obtenido la empresa colombiana como consecuencia directa de la exposición mediática del conflicto. En palabras sencillas, solicita que Frisby Colombia devuelva el dinero que, según la empresa española, ganó de manera indebida gracias a la exposición mediática del conflicto legal. Eso porque considera que se benefició económicamente del escándalo y de las dificultades que sufrió el lanzamiento del proyecto español. Para determinar ese beneficio, la compañía pidió al órgano judicial la práctica de medidas de prueba exhaustivas, incluyendo una pericia contable y patrimonial integral sobre Frisby Colombia (revisar cuentas, ingresos, patrimonio y resultados financieros). Le puede gustar: Frisby niega negociaciones con empresa en España y confirma batalla legal por su marca y el Pollo Frisby El objetivo es lograr una eventual condena al pago de la totalidad de los beneficios operativos y patrimoniales considerados indebidos, generados entre mayo de 2025 y diciembre de 2025.

Futuro de la marca Frisby en Europa

En el cierre de su comunicado, Frisby España afirmó que el intento de privarla del uso de la marca Frisby en Europa “está condenado al fracaso”. La empresa señaló que el nuevo depósito marcario realizado por la compañía colombiana ha sido objeto de oposición por parte de tres empresas independientes, ajenas al litigio. En ese contexto, sostuvo que el futuro de los derechos de Frisby Colombia en Europa dependerá exclusivamente de una eventual decisión basada en la ausencia de uso efectivo de la marca en territorio europeo, cuyo desenlace, según Frisby España, “es conocido”. Finalmente, la empresa precisó que, en un ejercicio de buena fe, no ha formulado oposición contra el último depósito marcario presentado por la compañía colombiana.

