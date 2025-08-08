x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Frisby España reveló las 12 ciudades donde abrirá sus restaurantes: aquí la lista

A pesar del lío jurídico con la marca colombiana, Frisby España abrirá finalmente sus restaurantes ese país. Aquí los detalles.

  • FOTOS: Julio César Herrera y tomada de redes sociales
    FOTOS: Julio César Herrera y tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
08 de agosto de 2025
bookmark

Frisby España ha revelado las ciudades en las que operará próximamente, con la apertura de 12 nuevos restaurantes en todo el país.

De estos, 10 serán dark kitchens, espacios exclusivos para entregas a domicilio, mientras que los otros 2 serán flagship stores, establecimientos más grandes que ofrecerán una gama ampliada de servicios. Esta expansión se da en un contexto en el que la empresa busca inversores para respaldar su crecimiento continuo en el mercado español.

Entérese: La historia de Frisby comenzó en una pizzería: así nació la famosa cadena de restaurantes de pollo frito en Colombia

¿En qué ciudades está Frisby España?

Las ciudades seleccionadas para albergar estos nuevos restaurantes incluyen La Coruña, Bilbao, Zaragoza, Valencia, Palma, Alicante, Murcia, Granada, Málaga, Sevilla, Madrid y Barcelona.

Frisby España ha destacado que, con esta expansión, planean romper los esquemas tradicionales del sector de la comida rápida, llevando sabores innovadores a diversas partes de España.

Inversión en Frisby España

Charles Dupont, portavoz de la empresa, también aseguró que este proyecto cuenta con el respaldo de un registro formal de la marca en la Unión Europea, lo que les permitirá operar sin inconvenientes legales en la región.

Le puede gustar: Frisby Colombia inicia acciones legales contra Frisby España, señalada de utilizar su nombre e imagen sin autorización

Con respecto a la financiación, la compañía ha iniciado una ronda de inversión en dos fases. De acuerdo con La República, la primera fase, que ya está en marcha, tiene como objetivo recaudar 1 millón de euros (aproximadamente US$1,17 millones) para comenzar con las obras de los primeros establecimientos.

Posteriormente, en una segunda fase, Frisby España espera reunir 8 millones de euros (aproximadamente US$9,36 millones) para convertir las dark kitchens en restaurantes físicos en los próximos años.

Hay que recordar que Frisby España registró la marca en Europa y anunció la apertura de restaurantes con una imagen similar a la de Frisby Colombia. La empresa colombiana inició acciones legales por uso indebido de marca ante la oficina de propiedad intelectual europea.

Frisby España afirma que su registro fue legal y está dispuesta a negociar, aunque también prepara su defensa. El caso ha generado apoyo en Colombia y plantea un debate sobre la protección de marcas en mercados internacionales.

Entérese: Frisby logró una prórroga de dos meses en el pleito por el uso de su marca en España

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida