Regulación de la Creg amenaza la continuidad del gas licuado por redes, alerta Agremgas

La Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas (Agremgas) encendió las alarmas sobre el Proyecto de Resolución CREG 702-011 de 2024, en etapa de análisis por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Según el gremio, la medida podría poner en riesgo la sostenibilidad y la continuidad del servicio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes, un energético esencial para más de 350 municipios en Colombia.
Lea más: Los subsidios de gas de cilindro para familias de estratos bajos están en peligro, ¿por qué?
El proyecto, publicado para consulta pública en octubre de 2024, busca definir las nuevas fórmulas tarifarias para los comercializadores minoristas que prestan el servicio a usuarios regulados.
Como parte del proceso, la CREG realizó audiencias públicas en Ibagué, Bogotá y Bucaramanga, en las que se recibieron comentarios de empresas y usuarios.