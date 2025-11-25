Apple ya piensa en iOS 27: el próximo sistema operativo de iPhone priorizará calidad, no en la novedad

Apple se centrará en mejorar la calidad del software y el rendimiento general con su próximo sistema operativo para los iPhone, iOS 27, y el resto de actualizaciones de sus OS en lugar de priorizar nuevas funciones, como ya hizo en 2009 con Snow Leopard para Mac. Así se filtró esta semana en blogs especializados que han tenido acceso a información de los equipos de desarrollo de la empresa de la manzana. iOS 26 llegó el pasado mes de septiembre, con el nuevo diseño Liquid Glass, novedades de seguridad y de productividad en aplicaciones como Mensajes y Fotos.

Aunque la siguiente gran actualización de iOS llegará previsiblemente en septiembre del año que viene, Apple actualiza cada tanto iOS con nuevas funciones y correcciones que resuelven problemas y parchean fallos de seguridad.

Los planes de Apple para con iOS 27, sin embargo, se centran más en mejorar la calidad y el rendimiento, a ejemplo de lo que ya hizo en 2009 con Snow Leopard para Mac, que en lugar de añadir nuevas funciones y características, refinó la experiencia ya existente, como informa el periodista de Bloomberg Mark Gurman, en su boletín Power On. Lea también: Apple prepara su propio chatbot de IA y ya lo prueba de forma interna Esta mejora general se extenderá al resto de sistemas operativos, como Mac OS e iPadOS, servirá también para sentar las bases del soporte del nuevo hardware en el que trabaja Apple, como el iPhone plegable. Según Gurman, sí incorporará alguna capacidad nueva, pero relacionada con la inteligencia artificial. En esta área, Apple prepara la llegada del nuevo Siri con iOS 26.4. Su asistente evolucionará con la IA generativa de Google para integrarse plenamente con otras aplicaciones y poder comprender el lenguaje natural para facilitar el control completo del dispositivo solo con la voz.

