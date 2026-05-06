Tanquear con gasolina cuesta 40% más que hace cuatro años en Colombia

El conflicto en Medio Oriente ya empezó a sentirse en el bolsillo de los colombianos, y donde más se ha notado es en uno de los mayores dolores de cabeza de los últimos años: la gasolina y el Acpm. En los últimos cuatro años, el precio promedio de la gasolina en las principales ciudades subió 41,9%, al pasar de $9.214 a inicios de 2022 a $15.848 en la actualidad. Las razones son principalmente fiscales, ya que los subsidios estaban generando presiones sobre la caja de la Nación. Puede leer: ¡Es oficial! Diésel sube $200 y gasolina $400: estos son los nuevos precios por ciudad

¿Cómo ha sido el aumento de la gasolina en Colombia?

Este aumento ha sido una constante en los últimos años. Tras iniciar en $9.214 en 2022, en lo corrido de ese año registró un incremento de más de $600, cerrando en $9.862. Posteriormente se dio el impacto más fuerte, ya que en 2023 el precio de la gasolina comenzó el año en $10.253 y cerró en $14.663, es decir, aumentó más de $4.000 con corte a noviembre. Desde entonces, el precio de la gasolina ha oscilado entre $15.000 y $16.200. En 2024, el promedio en las principales ciudades empezó en $15.160 y cerró en $15.675, mientras que en 2025 inició en $15.758 y finalizó en $16.067. Entérese: Precio de la gasolina en Colombia sube $400 desde hoy: estas son las razones que da el Gobierno Ante esto, Julio César Vera, presidente de Xua Energy, aseguró que uno de los principales factores que ha incidido en este aumento es el desmonte de los subsidios a la gasolina corriente. En 2022, el precio interno estaba muy por debajo, más de 50%, de su costo de oportunidad frente al precio internacional, y se ajustó gradualmente durante más de un año. “En 2022, el precio promedio del petróleo estuvo cercano a US$100 por barril, mientras que hoy está por encima de US$110 por barril, lo que hace que, incluso con los ajustes de abril y mayo, el precio interno de la gasolina corriente se mantenga por debajo del precio internacional de referencia en más de $2.500 por galón”, afirmó Vera.

Precio de la gasolina por ciudades en Colombia