James Rodríguez llega a Nacional tras construir una marca de US$80 millones dentro y fuera de las canchas

El arribo de James Rodríguez a Atlético Nacional y el de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios sacudieron al fútbol colombiano. Los dos jugadores, que ahora serán rivales en el campeonato local, fueron protagonistas de la llamada “generación dorada” de la Selección Colombia, que consiguió en Brasil 2014 su mejor participación histórica en un Mundial. Ambos construyeron marcas que cuentan con un millonario patrimonio a raíz de sus pasos por Europa.
Los dos deportistas compartieron equipo con Colombia durante el Mundial de Rusia 2018. Sus carreras internacionales, los goles, los grandes clubes europeos y su exposición con la Selección les permitieron construir marcas personales que trascienden el rendimiento deportivo.