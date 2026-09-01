¿Congreso tiene responsabilidad en la crisis fiscal? Aprobó 200 leyes sin estudio fiscal entre 2020 y 2025

El Congreso de la República tiene una responsabilidad directa en la evolución de las finanzas públicas, no solo porque aprueba cada año el presupuesto nacional, sino porque expide leyes que pueden crear nuevas obligaciones de gasto para el Estado. Esa es la lectura de expertos que pusieron la lupa sobre las decisiones del legislativo.
Uno de ellos fue el docente de la Universidad de los Andes, Germán Machado, quien cuestionó la forma en que se han aprobado algunas iniciativas legislativas.
“El Congreso ha legislado a ciegas y es corresponsable del desastre fiscal. Es hora de que el Congreso entienda las restricciones”, mencionó Machado en su cuenta de X.
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De acuerdo con los datos presentados por el académico, entre 2020 y 2025 el Congreso aprobó 200 leyes sin ningún estudio de costo fiscal. Además, durante ese periodo fueron aprobadas 80 leyes que representaron $18 billones adicionales de gasto.
El debate cobra importancia porque las decisiones legislativas pueden generar compromisos presupuestales que no se limitan al año en que una norma es aprobada, sino que pueden mantenerse durante varias vigencias.