El jefe de hacienda sostuvo que el fin de semana no pudieron adelantar todos los pagos porque no hubo sistema bancario, pero ayer hicieron el pago de 2,8 billlones a los funcionarios que no recibieron el sueldo completo.

“En la reversión de los dinero que fueron girados de más, estamos actuando con 23 instituciones bancarias donde los funcionarios tienen radicadas sus cuentas de los cuales 16 ya nos hicieron la devolución. Esperamos tener la reversión completa mañana antes de las 11:00 a.m. y se queda faltando algo, hasta las 5:00 p.m.”, prometió el alto funcionario.